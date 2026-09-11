Ni gimnasio ni correr ni bicicleta: el ejercicio clave que recomiendan los especialistas para cuidar el corazón sin lesionarse y mejorar la circulación.

En esta noticia ¿Para qué sirve el yoga?

Con el paso de los años, se vuelve más importante encontrar actividades físicas que sean beneficiosas para el cuerpo humano.

Si bien ejercicios como caminar y la bicicleta estática se han convertido en las opciones más recomendadas para los adultos mayores, existe una opción que genera mayores beneficios cardiovasculares.

Ni bicicleta estática, ni gimnasio, ni caminar: el mejor ejercicio para tu salud y para mejorar la circulación cardíaca Shutterstock

Es una práctica accesible que se puede realizar tanto en grupo como individualmente en casa. Además, no requiere pagar una suscripción ni comprar equipos costosos.

Se trata de yoga, una práctica que a menudo se deja de lado en favor de ejercicios de mayor intensidad como el gimnasio o el cardio.

Al actuar simultáneamente sobre el cuerpo y el sistema nervioso, obliga al corazón a bombear sangre con mayor intensidad. Esto se traduce en un entrenamiento de alta eficiencia que puede mejorar la resistencia cardiorrespiratoria a lo largo de las sesiones.

Practicarlo con regularidad ayuda a bajar la presión arterial, especialmente en quienes padecen hipertensión leve o moderada. Esto se debe a que relaja los vasos sanguíneos y reduce la activación del sistema nervioso de alerta.

¿Para qué sirve el yoga?

El yoga pone especial énfasis en las técnicas de respiración, la relajación profunda y la respiración consciente. Estos factores pueden disminuir la frecuencia cardíaca en reposo y aumentar la capacidad pulmonar.

En lo que respecta a la circulación, puede mejorar la función endotelial, lo que significa que promueve la dilatación arterial.

Un estudio publicado en PubMed detalla que la actividad mejora significativamente la capacidad física, reduce los biomarcadores cardíacos (indicadores de estrés cardíaco) y mejora la calidad de vida.

Para tener una buena sesión de yoga, no solo depende de la flexibilidad y de realizar bien las posturas, sino también de seguir algunas pautas como la respiración consciente, la alineación correcta, la presencia mental y la relajación.

Uno de los principales beneficios del ejercicio es que se puede practicar solo en casa o en grupo al aire libre. Hacerlo acompañado o en casa mejora la salud cardiovascular.