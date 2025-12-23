Los trucos caseros para la limpieza del hogar son cada vez más populares por su eficacia y bajo costo. Dentro de estas soluciones, existe una combinación poco conocida pero muy útil: mezclar agua oxigenada con sal, una fórmula que ofrece múltiples beneficios en distintas tareas domésticas.

Esta mezcla aprovecha las propiedades desinfectantes del peróxido de hidrógeno junto con la acción antiséptica y ligeramente abrasiva de la sal, lo que la convierte en una aliada eficaz para la limpieza profunda.

El método casero del agua oxigenada con sal es clave para eliminar las manchas de la ropa Fuente: Shutterstock Shutterstock

Conoce los detalles de su procedimiento y aprovecha este método casero para dejar la ropa como nueva. Quitarás las manchas al instante.

¿Para qué sirve la mezcla de agua oxigenada y sal?

De acuerdo con la especialista en limpieza e influencer Andrea Díaz, esta combinación es especialmente efectiva para remover manchas difíciles incrustadas en prendas y telas blancas.

Además, resulta útil para desinfectar tablas de cortar y utensilios de cocina , ya que ayuda a eliminar bacterias. Otro de sus beneficios es su capacidad para neutralizar olores, lo que permite eliminar aromas desagradables tanto en superficies como en tejidos.

Cómo preparar la mezcla casera del agua oxigenada con sal

Para obtener mejores resultados del método casero, se recomienda seguir estos pasos:

Aplicar una pequeña cantidad de agua oxigenada sobre la mancha, ya sea con un atomizador o espolvoreando sal.

Dejar actuar entre 15 y 20 minutos.

Frotar suavemente con un cepillo.

Retirar los residuos con un paño húmedo.

Secar la zona; si se trata de ropa, puede utilizarse la plancha de manera opcional.

Aunque se trata de un truco para la limpieza, es importante no mezclarlo con vinagre ni con amoníaco , ya que puede provocar reacciones químicas peligrosas. También se recomienda hacer una prueba previa en una zona pequeña cuando se aplique sobre telas de color, ya que podría causar decoloración.