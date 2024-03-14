Bill Gates ha impresionado a lo largo de los años con su productividad, sus técnicas de optimización de tiempo y su curiosidad infinita que lo ha llevado a recorrer diversos lugares del mundo en búsqueda de soluciones para los grandes problemas de la humanidad.

No obstante, en su reciente viaje a India fue el mismo magnate quien se sorprendió por los efectos de una tradicional infusión que es considerada desde sus inicios como uno de los mayores energizantes naturales.

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¿Cuál es la infusión milenaria que maravilló a Bill Gates?

En la última entrada de su blog personal GatesNotes, el filántropo relató su reciente experiencia en India, país que había visitado anteriormente y al que se pronunció expectante de volver.

Entre su lista de situaciones y acontecimientos que lo maravillaron mencionó que, durante el primer día de su jornada, tuvo la oportunidad de probar una taza de té chai, al que describió como “una cura perfecta para el desfase de horario”.

El influencer Dolly Chaiwala le preparó a Bill Gates un tradicional chai en su primer día en India. Fuente: GatesNotes.

¿Por qué esta infusión es considerada un energizante natural?

Uno de los principales componentes del tradicional chai es el té negro, que destaca por su contenido natural de cafeína, una sustancia capaz de activar los sistemas de alerta del organismo y brindar dosis rápidas de energía.

Además, se prepara con ciertas especias como el jengibre y la canela que activan el metabolismo con facilidad .

Sin embargo, lo que distingue a esta infusión de otros energizantes como el café mismo es su contenido de L-teanina, un aminoácido que tiene efecto relajante y contrasta con la cafeína para brindar energía paulatina y no un aumento repentino como en el caso del café.

¿Cómo preparar esta infusión en casa en tan solo 10 minutos?

Para preparar esta deliciosa y tradicional infusión en casa necesitarás los siguientes ingredientes

1 taza de leche

1 taza de agua

1 cucharadita de te negro suelto

4 clavos de olor

1 pedacito de canela en rama

4 vainas de cardamomo verde

jengibre rallado fresco

tu endulzante de preferencia

El primer paso será calentar todas las especias y dejarlas reposar en agua hirviendo por al menos un minuto, hasta que liberen todos sus aromas naturales.

Luego debes añadir el té negro y dejar que se fusione con las especias durante 3 minutos a fuego lento. El siguiente paso es agregar la leche hasta que la preparación esté casi hirviendo pero sin dejar que llegue al punto máximo de ebullición.

Finalmente, añade el endulzante, cuela la totalidad de la mezcla para lograr un líquido homogéneo y sirve en tu vaso de preferencia.

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