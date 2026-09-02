Ni trote, ni bicicleta, ni natación: el mejor ejercicio para cuidar el corazón y mejorar la circulación.

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A medida que avanza la edad, elegir una actividad que permita mantenerse en movimiento sin ejercer una presión excesiva sobre músculos y articulaciones se vuelve cada vez más importante.

Aunque caminar y utilizar la bicicleta fija suelen ocupar un lugar destacado entre los ejercicios recomendados para adultos mayores, otra alternativa de bajo impacto puede ofrecer un trabajo cardiovascular más completo.

Esta actividad puede practicarse en casa o en clases grupales y adaptarse a diferentes niveles de movilidad. Para comenzar no se necesita equipamiento costoso, aunque las personas mayores o con alguna condición médica deberían buscar orientación profesional.

La alternativa es el yoga, una disciplina que combina posturas, movimientos suaves, respiración y técnicas de relajación. A diferencia de los entrenamientos más intensos, permite ajustar cada ejercicio a las capacidades de quien lo practica.

Sus beneficios cardiovasculares no se deben a que obligue al corazón a trabajar con gran intensidad. La práctica regular puede contribuir a reducir el estrés, mejorar la movilidad y favorecer el funcionamiento del sistema nervioso, pero no reemplaza automáticamente al ejercicio aeróbico.

Algunos estudios indican que el yoga puede generar reducciones moderadas de la presión arterial, especialmente cuando acompaña otros hábitos saludables. No sustituye la medicación ni el seguimiento médico, y ciertas posturas deben modificarse en personas con hipertensión o enfermedades cardiovasculares.

Ni caminata, ni bicicleta, ni gimnasio: el mejor ejercicio para cuidar el corazón y mejorar la circulación Fuente: Shutterstock

El yoga pone mucho foco en las técnicas de respiración, la relajación profunda y en la respiración consciente. Estos factores tienen la capacidad de disminuir la frecuencia cardiaca en reposo y aumentar la capacidad pulmonar.

Respecto a la circulación, puede mejorar la función endotelial, lo cual significa que favorece la dilatación arterial.

Un estudio publicado en PubMed detalla que la actividad física mejora significativamente la capacidad física, reduce los biomarcadores cardíacos (indicadores de estrés del corazón) y mejorar la calidad de vida.

Tener una buena sesión de yoga no solo depende de la flexibilidad y hacer bien las posturas, sino que también se deben seguir algunas pautas como la respiración consciente, alineación correcta, presencia mental y relajación.

Uno de los principales beneficios del ejercicio es que puede ser realizado tanto solo en casa como en grupo en lugares abiertos. Tanto realizarlo acompañado o en casa potencia la salud del corazón.