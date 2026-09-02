Poner bicarbonato en los rieles de las ventanas para qué sirve y cuándo conviene hacerlo.

Los rieles de las ventanas suelen acumular polvo, tierra y pequeños restos de suciedad que pueden resultar difíciles de retirar. Por su ubicación y su forma, estas zonas muchas veces quedan fuera de la limpieza habitual del hogar.

Una alternativa sencilla consiste en utilizar bicarbonato de sodio como parte de la limpieza . Este producto puede ayudar a desprender suciedad acumulada cuando se lo utiliza junto con otros elementos de limpieza y una acción de frotado.

Cómo usar bicarbonato en los rieles

Antes de comenzar, conviene retirar la suciedad suelta de los rieles con un cepillo pequeño, una aspiradora o un paño. De esta manera, se evita mezclar todo el polvo con el producto.

Luego se puede colocar una pequeña cantidad de bicarbonato sobre las zonas donde haya suciedad adherida. Con un cepillo de cerdas suaves o un paño, se puede frotar cuidadosamente el riel para ayudar a remover los restos.

Después de la limpieza, es importante retirar el bicarbonato y la suciedad con un paño húmedo. Finalmente, se puede secar la superficie para evitar que quede humedad acumulada.

Con un cepillo de cerdas suaves o un paño, se puede frotar cuidadosamente el riel para ayudar a remover los restos. Imagen creada con IA

Cada cuánto conviene limpiar los rieles

El procedimiento puede resultar útil cuando los rieles presentan suciedad visible o restos acumulados que no salen fácilmente con una limpieza superficial. También permite prestar atención a una parte de la ventana que suele ser más difícil de alcanzar.

No es necesario colocar grandes cantidades de bicarbonato. Una pequeña cantidad es suficiente para trabajar sobre las zonas que necesitan limpieza.

Para mantener los rieles en mejores condiciones, lo más práctico es incorporarlos a la limpieza habitual de las ventanas y retirar periódicamente el polvo y los residuos antes de que se acumulen.

La limpieza también debe realizarse con cuidado para no dañar los materiales de los rieles. Si la superficie tiene un acabado particular, es recomendable probar primero en una zona pequeña y poco visible.