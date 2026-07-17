Con esta decisión, Nueva York y Miami tendrán la misma hora que República Dominicana todo el año.

En esta noticia Qué cambiaría para Nueva York, Miami y República Dominicana

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes un proyecto de ley que busca establecer permanentemente el horario de verano en la mayor parte del país y poner fin al ajuste de los relojes que millones de personas realizan dos veces al año.

La denominada Ley de Protección de la Luz Solar (Sunshine Protection Act) fue aprobada con 308 votos a favor y 117 en contra, una mayoría amplia integrada por legisladores republicanos y demócratas.

La aprobación es un avance importante, pero no significa que el cambio ya esté vigente. El proyecto debe ser debatido y aprobado por el Senado antes de ser enviado al presidente Donald Trump para su promulgación.

La Casa Blanca expresó su respaldo antes de la votación y aseguró que sus asesores recomendarían a Trump firmarlo si el Senado lo aprueba.

El texto permitiría que los estados que prefieran mantenerse en el horario estándar puedan excluirse, como ya ocurre con Hawái y la mayor parte de Arizona.

Nueva York y Miami compartirían la misma hora que República Dominicana.

Qué cambiaría para Nueva York, Miami y República Dominicana

De convertirse en ley, los relojes no retrocederían una hora en noviembre. Nueva York y Miami permanecerían todo el año en el horario que actualmente utilizan entre marzo y principios de noviembre.

Este punto es clave para República Dominicana, ya que el país no realiza cambios de hora y se mantiene fijo todo el año en el mismo horario (UTC-4) que Nueva York y Miami usan durante el horario de verano.

Por eso, entre marzo y noviembre, ambas ciudades ya coinciden con la hora dominicana. La diferencia aparece en invierno, cuando esas ciudades atrasan el reloj y quedan una hora por detrás de República Dominicana.

Si la ley avanza en el Senado y se promulga, esa diferencia desaparecería: Nueva York y Miami compartirían la misma hora que República Dominicana durante los doce meses del año, sin el desfase invernal.