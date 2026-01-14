Una innovadora lavadora mini de tamaño ultracompacto desarrollada en China está transformando la manera de lavar ropa con ciclos de apenas 15 minutos.

Cómo funciona la mini-lavadora made in China

El dispositivo está equipado con un ciclo de esterilización de vapor a alta temperatura a 95°C que penetra en las telas para eliminar patógenos comunes, incluyendo HPV y varias bacterias, lo que asegura que las prendas se desinfecten a un estándar de grado médico .

utiliza tecnología de ondas de alta frecuencia que elimina suciedad sin necesidad de agitación mecánica tradicional. Su tamaño compacto y eficiencia energética lo convierten en una alternativa atractiva para hogares mexicanos con espacios reducidos.

Xiaomi Mijia Mini Washing Machine, una mini-lavadora de tamaño ultracompacto Xiaomi

El proceso utiliza menos agua y un consumo eléctrico total de 750 W. que las lavadoras convencionales. Es notablemente ligera por su peso bruto de 25 kg, y mide menos de medio metro de altura, equivalente a una freidora de aire de 5 litros.

Por qué es mejor que las lavadoras tradicionales

Puede lavar hasta 1 kilo de ropa por ciclo, y 500 gramos en su función de secado, suficiente para prendas diarias de una o dos personas. Su portabilidad permite usarlo en departamentos pequeños.

No requiere detergentes especiales ni suavizantes costosos, funciona de manera eficiente con jabones comunes a una velocidad de centrifugado de 800 revoluciones por minuto.

Además, su sistema inteligente de dosificación de detergente detecta automáticamente el peso de la carga y ajusta la cantidad necesaria, lo que reduce los residuos y mejora la limpieza.

Cuenta con una opción de secado suave que controla meticulosamente la temperatura para proteger materiales delicados como la seda.

Características principales de la lavadora del futuro:

Nombre del modelo: Xiaomi Mijia Mini Washing Machine

Ciclos ultrarápidos: un lavado en solo 15 minutos para emergencias, y un secado suave perfecto para telas delicadas como la seda.

Eficiencia energética top : funciona con solo 750 W de potencia, reduciendo la factura de luz y el impacto ambiental.

Conectividad smart : se puede integrar con la app móvil para control remoto, comandos de voz (compatible con asistentes como Alexa o Google Home) y un bloqueo de seguridad para niños.

Diseño portátil: ligero y compacto, se instala en minutos sin obras ni complicaciones.

Cuánto cuesta el lavarropas ultrasónico en México

Los primeros modelos llegaron a México a través de plataformas de comercio electrónico, como Temu o Shein. La Mijia Mini Washing Machine vale 2.699 yuan, unos 387,04 387,04 dólares.

El dispositivo chino gana terreno entre millennials y generación Z que priorizan practicidad, ahorro de espacio y consumo responsable de recursos. El futuro del lavado doméstico parece encaminarse hacia tecnologías más inteligentes y sustentables.