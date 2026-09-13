Frotar una goma en las zapatillas sucias: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo durante pocos segundos

Las zapatillas de gamuza se destacan por su textura suave y su apariencia elegante, pero también requieren cuidados especiales a la hora de limpiarlas. A diferencia de otros materiales, la gamuza puede dañarse fácilmente con el agua o los detergentes convencionales, por lo que conviene recurrir a métodos que permitan quitar la suciedad sin alterar su textura.

Zapatillas barefoot de la reina Letizia: la tendencia para lucir con pantalones rectos y anchos en agosto 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El truco casero para limpiar zapatillas de gamuza

Para comenzar, utilizá un cepillo de cerdas suaves, preferentemente uno diseñado específicamente para gamuza. Pasa la goma con delicadeza sobre toda la superficie para retirar el polvo y la suciedad acumulada . Lo ideal es realizar movimientos circulares suaves o seguir siempre la misma dirección de las fibras, sin ejercer demasiada presión.

Si se trata de manchas superficiales, una alternativa sencilla es utilizar una goma de borrar blanca. Frotala cuidadosamente sobre las zonas afectadas para eliminar las marcas sin necesidad de aplicar líquidos.

Cuando las manchas más difíciles no desaparecen con este método, algunas opciones caseras son el vinagre blanco o el bicarbonato de sodio.

Para utilizar vinagre, humedecé ligeramente un paño limpio y aplicalo mediante pequeños toques sobre la mancha, evitando empapar el material.

En el caso del bicarbonato, colocá una pequeña cantidad sobre la zona, dejala actuar durante aproximadamente dos horas y después retirala con un cepillo suave.

Una vez finalizada la limpieza, es fundamental dejar que las zapatillas se sequen por completo en un lugar fresco y bien ventilado.

No es recomendable exponerlas directamente al sol ni utilizar secadores u otras fuentes de calor, ya que podrían alterar o endurecer la gamuza.

¿Cómo cuidar las zapatillas de gamuza?

Para conservarlas en buen estado durante más tiempo, guarda las zapatillas en un espacio seco, fresco y alejado de la luz directa. Las bolsas de tela son una buena opción porque permiten la circulación del aire. Además, podés colocar papel en el interior para ayudar a que mantengan su forma.

Con estos cuidados, es posible mantener las zapatillas de gamuza limpias y en buen estado sin recurrir a productos agresivos.

La clave está en actuar con delicadeza, evitar el exceso de humedad y utilizar herramientas adecuadas para preservar la textura del calzado.