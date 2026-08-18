Edomex incrementa la severidad de las sanciones para conductores y usuarios de vehículos no motorizados, con el objetivo de asegurar la seguridad vial.

El nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México, Edomex, introduce cambios significativos que afectarán a todos los participantes en el tráfico. El objetivo es promover una movilidad más organizada, segura y respetuosa dentro de las vías públicas. Estas nuevas normas, establecidas por la Secretaría de Movilidad, tienen como propósito salvaguardar la integridad de peatones, ciclistas y conductores en general.

Además, el reglamento se centra especialmente en los vehículos no motorizados, tales como bicicletas y patinetas eléctricas. El incumplimiento de estas regulaciones podría llevar a la retención inmediata del vehículo y, en ciertos casos, a la revocación de la licencia para conducir.

Edomex endurece las multas a conductores y usuarios de vehículos no motorizados para garantizar la seguridad vial. Secretaría de Movilidad

Los 4 puntos clave para los vehículos no motorizados

Las personas que utilicen bicicletas, triciclos, patines eléctricos y otros vehículos no motorizados deberán acatar estrictamente las siguientes reglas. Estas normas se enfocan en la convivencia y respeto dentro de la infraestructura vial de la entidad.

Cumplir con estas pautas del tránsito es fundamental para evitar accidentes, además de costosas multas que impactan su economía. Las autoridades han sido categóricas en que no habrá tolerancia para quienes ignoren las nuevas disposiciones de tránsito.

Deben circular siempre utilizando las ciclovías o el extremo derecho de la vía, priorizando la seguridad.

Queda estrictamente prohibido invadir las zonas designadas y exclusivas para el tránsito de peatones.

Es obligatorio respetar las señales de tránsito, los semáforos y las indicaciones de los agentes de la policía.

En vías sin ciclovía, estos vehículos deberán utilizar de forma prioritaria el carril derecho.

Habrán fotomultas Secretaría de Movilidad

Carriles confinados: control mediante Fotomultas

La seguridad vial se fortalece mediante la implementación de medidas concretas en áreas de transporte público. La normativa establece de manera contundente la prohibición de que cualquier vehículo transite o permanezca en carriles reservados.

Además, se busca sensibilizar a los conductores sobre la importancia de respetar estas normativas para garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías. Este esfuerzo se complementa con campañas educativas que destacan la relevancia de la responsabilidad compartida entre todos los actores del tránsito.

Automovilistas: prohibido circular, detenerse o maniobrar en carriles confinados.

Estos espacios están reservados exclusivamente para el transporte público de alta capacidad. La supervisión se efectúa mediante fotomultas, asegurando así el cumplimiento normativo y un flujo continuo del transporte masivo.