Las cucarachas son una de las plagas domésticas más persistentes y desagradables. Suelen esconderse en la cocina, donde encuentran restos de comida, humedad y rincones oscuros que facilitan su rápida reproducción.
Además de generar rechazo, estos insectos representan un riesgo sanitario, ya que contaminan superficies y alimentos. Por eso, métodos simples como la vaselina pueden convertirse en un aliado para las cucarachas sin químicos.
Cómo usar la vaselina para eliminar las cucarachas
Para aplicar este truco, se necesita un frasco de vidrio alto, vaselina y un cebo alimenticio como fruta, pan o jamón, elementos comunes que suelen atraer fácilmente a las cucarachas.
El frasco debe untarse con vaselina, especialmente en el cuello y la parte superior, mientras que el cebo se coloca en el fondo. Esto provoca que los insectos resbalen y queden atrapados.
Finalmente, el frasco con la vaselina se apoya inclinado o con una pequeña rampa para facilitar el acceso. Las cucarachas entran atraídas por el alimento, caen dentro y ya no pueden volver a salir.