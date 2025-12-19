En esta noticia Cómo usar la vaselina para eliminar las cucarachas

Las cucarachas son una de las plagas domésticas más persistentes y desagradables. Suelen esconderse en la cocina, donde encuentran restos de comida, humedad y rincones oscuros que facilitan su rápida reproducción.

Además de generar rechazo, estos insectos representan un riesgo sanitario, ya que contaminan superficies y alimentos. Por eso, métodos simples como la vaselina pueden convertirse en un aliado para las cucarachas sin químicos.

Adiós a las cucarachas Grok IA

Cómo usar la vaselina para eliminar las cucarachas

Para aplicar este truco, se necesita un frasco de vidrio alto, vaselina y un cebo alimenticio como fruta, pan o jamón, elementos comunes que suelen atraer fácilmente a las cucarachas.

El frasco debe untarse con vaselina, especialmente en el cuello y la parte superior, mientras que el cebo se coloca en el fondo. Esto provoca que los insectos resbalen y queden atrapados.

Finalmente, el frasco con la vaselina se apoya inclinado o con una pequeña rampa para facilitar el acceso. Las cucarachas entran atraídas por el alimento, caen dentro y ya no pueden volver a salir.