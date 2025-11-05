Los trabajadores del sector público recibirán este fin de año un estímulo económico de 14,900 pesos en vales de despensa, informó el dirigente nacional de la Central FSTSE, Marco Antonio García Ayala. Se trata de un beneficio exclusivo para los empleados estatales de México , en caso de cumplir ciertos requisitos.

El líder sindical explicó que este beneficio es resultado del diálogo constante entre el Gobierno Federal y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, que permitió concretar el acuerdo para cumplir con este apoyo económico de fin de año.

“Nos complace anunciar que los trabajadores al servicio del Estado recibirán 14,900 pesos en vales, reflejo de la concertación y los acuerdos alcanzados con el Gobierno Federal” , expresó García Ayala.

¿Qué días se depositan los vales de despensa?

El estímulo económico será entregado en un solo depósito partir de diciembre, y beneficiará al personal en activo. Dicho acuerdo deriva de las negociaciones que se llevaron a cabo en mayo con la Secretaría de Hacienda, cuando se estableció que la percepción extraordinaria otorgada por el Ejecutivo Federal busca apoyar los gastos de las festividades decembrinas.

Además, el foco está puesto en contribuir al bienestar y la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

¿Cuál es el monto máximo de vales de despensa en 2025?

Este año, los montos máximos dependen del beneficio fiscal y se basan en la Unidad de Media y Actualización (UMA). Para aquellos que estén exentos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el límite mensual es de aproximadamente 1,375.78 pesos mexicanos. En cambio, para la exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el tope mensual es de aproximadamente 3,439.46 pesos mexicanos.

El mensaje de FSTSE para los trabajadores estatales

Desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado destacaron la relación laboral con el Gobierno Federal, la cual según él se sostiene en la estabilidad en el empleo y la seguridad social integral, fortaleciendo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y garantizando los derechos laborales y la autonomía sindical.

Asimismo, reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por impulsar políticas acordes a su proyecto de nación, que fortalecen las demandas y conquistas de los trabajadores representados por sus sindicatos democráticamente electos.

El dirigente también expresó su agradecimiento a los trabajadores del sector Salud, por su labor solidaria y profesional al brindar atención a las personas afectadas por las recientes lluvias en cinco estados del país.