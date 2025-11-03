Los trabajadores del sector público recibirán este fin de año un bono de 14,900 pesos en vales de despensa, según informó el dirigente nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Marco Antonio García Ayala. Se trata de un beneficio exclusivo otorgado por el Gobierno, en ciertos casos particulares.

El líder sindical explicó que este beneficio es resultado del diálogo constante entre el Gobierno Federal y la FSTSE, lo que permitió concretar el acuerdo para otorgar este estímulo económico de fin de año.

García Ayala señaló que el apoyo será entregado en una sola vez y de manera puntual a todo el personal en activo a partir de diciembre.

¿A qué se debe el bono para los trabajadores estatales?

Dicha medida se deriva de los compromisos alcanzados en mayo con la Secretaría de Hacienda, en los que se estableció que el bono tiene como propósito aliviar los gastos propios de la temporada decembrina y contribuir al bienestar de las familias trabajadoras.

Asimismo, destacó que la relación laboral con el Gobierno Federal se mantiene bajo ciertos principios como:

Estabilidad en el empleo

Seguridad social integral

Respeto a la autonomía sindical, en apego a la ley

El dirigente reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por los avances logrados en beneficio de los trabajadores, así como a los empleados del sector Salud por su esfuerzo y compromiso al atender a la población afectada por las recientes lluvias en diversos estados del país.

¿Qué son los vales de despensa en México?

En México, los vales de despensa son una prestación complementaria al salario que las empresas ofrecen a sus empleados para facilitar la compra de alimentos y artículos de primera necesidad en comercios afiliados.

Este beneficio, considerado parte de la previsión social, contribuye a fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y puede otorgarse mediante tarjetas electrónicas o cupones físicos.