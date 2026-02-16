X Money llegará en abril de 2026 como beta limitada al público y marcará el paso más ambicioso de Elon Musk para convertir a su red social X en una infraestructura financiera digital. Así lo confirmó el propio empresario durante una presentación “All Hands” de su firma de inteligencia artificial, xAI. Musk explicó que el sistema ya opera en “beta cerrada” dentro de la compañía y que la beta externa estará disponible en uno o dos meses. “Está pensado para ser el lugar donde esté todo el dinero. La fuente central de todas las transacciones monetarias”, afirmó. El proyecto forma parte de la estrategia para transformar a X, antes Twitter, en una “aplicación para todo”, similar al modelo de WeChat en China. Con X Money, los usuarios podrán realizar envíos instantáneos entre cuentas, efectuar pagos dentro de la plataforma, integrar cuentas bancarias y, eventualmente, operar con criptoactivos. La intención es que puedan gestionar su vida financiera completa sin salir de la aplicación. La apuesta retoma la visión que Musk impulsó en sus primeros años en el sector de pagos digitales, cuando participó en la creación de PayPal, aunque ahora con una escala mayor y bajo el ecosistema de una red social con cientos de millones de usuarios. El modelo recuerda a soluciones como Bizum en España, aunque con una diferencia relevante: no dependería de una red bancaria tradicional, sino del propio entorno de X como eje central de las transacciones. Aunque el lanzamiento está previsto para Estados Unidos, en México aún se desconoce cómo operaría X Money y bajo qué figura regulatoria podría hacerlo. El despliegue dependerá de los requisitos locales en materia de servicios financieros, transmisión de dinero y posibles autorizaciones ante autoridades supervisoras. Hasta ahora no se han dado detalles sobre una fecha de llegada al mercado mexicano, por lo que será necesario estar pendientes de futuros anuncios de Musk y de la propia empresa sobre su estrategia para el país. Para operar como proveedor de servicios financieros en Estados Unidos, la empresa solicitó licencias estatales como transmisor de dinero, requisito indispensable para gestionar pagos y transferencias. El proceso regulatorio avanza en paralelo al desarrollo técnico del producto. El desafío ahora será convencer tanto a reguladores como a usuarios de que una red social puede administrar pagos con estándares de seguridad y cumplimiento similares a los de una institución financiera tradicional. Con el lanzamiento previsto para abril de 2026, X Money representará el movimiento más claro de Musk para convertir a X en un actor relevante del sistema financiero digital.