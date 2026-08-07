Hay algo que me llamó la atención en los números que reportó esta semana SITES LatAm, la operadora de torres que nació como escisión de América Móvil y que sigue firmemente bajo la órbita de Carlos Slim.

En su más reciente informe financiero, el crecimiento de la torrera en pesos se ve modesto, pero en moneda constante, es otra historia: el ingreso total avanzó 21.3% y el arrendamiento de torres 17.9%.

Esta diferencia, me explican dos analistas, uno financiero y otro de infraestructura, no es un truco contable, está basado en las geografía en que la empresa opera. Y es que toda la operación de SITES factura en Brasil, Centroamérica y la región Andina, pero reporta en pesos de México, donde no tiene torres. Así que cada vez que el peso se fortalece contra el dólar, el negocio real queda escondido detrás de un tipo de cambio que juega en contra del balance.

Brasil, donde la empresa tiene más de 12,400 torres es el mercado que sostiene el peso... y aporta los pesos. Ahí la compañía lleva siete trimestres consecutivos con margen EBITDA arriba de 90%, y la tenencia por torre llegó a 1.33 arrendatarios y la buena noticia es que Centroamérica igualó ese nivel.

Dicho de otra forma: Brasil se consolida como el activo más rentable del portafolio telecom de Slim, como ya se ha visto con otras empresas del ramo (América Móvil con Claro Brasil, y Telmex do Brasil, por ejemplo).

Lo que sí pesa, y pesa negativo, es el recorte de guía, como la empresa refirió en una llamada (más bien en declaraciones) con inversionistas. SITES ahora espera cerrar el año con alrededor de 1,800 sitios nuevos, por debajo de la meta que se había planteado originalmente, pese a que sumó 364 torres en el trimestre y 1,253 en los últimos doce meses, hasta llegar a un portafolio de 37,989 sitios.

La compañía dice que el ajuste responde a un cambio en el timing con el que sus clientes están desplegando infraestructura, no a una caída de demanda, y que el pipeline sigue saludable. Puede ser cierto. Pero ninguna explicación borra el hecho de que la meta bajó, y eso es lo que se queda con el inversionista.

En el balance, la compañía dice mantener una estrategia financiera disciplinada, sin cambios materiales en su perfil de deuda durante el trimestre, y con una posición de liquidez que le da margen para seguir ejecutando su estrategia de crecimiento sin comprometer una estructura de capital prudente.

Finalmente, algo me llamó más la atención: la empresa no tomó llamadas de los analistas, algo que pocas veces he visto. Alguna vez fue CIE, la que en una conference call no tuvo preguntas porque no hubo quien atendiera.

Pero en el caso de SITES el operador de la llamada anunció dos veces, antes de que se abriera cualquier espacio, que no se atenderían preguntas y que cualquier duda se remitiera al equipo de Relación con Inversionistas. ¿Un detalle de comunicación de una empresa que se dedica a mover precisamente comunicaicones?