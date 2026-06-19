La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 19 de junio de 2026 en México es de 12.29 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.17%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.3 pesos y un mínimo de 12.28 pesos.

El dólar canadiense se debilitó en la última semana (-5.29%) y acumula una caída anual de -8.65%, lo que refleja una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró una clara tendencia bajista, con seis caídas consecutivas, un breve rebote, dos nuevas caídas y un leve repunte final que no cambia el balance negativo.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.3 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue de 2.96%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual de 7.46%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que se sitúa en 1. Esto indica que ha experimentado un incremento respecto a los días anteriores. La recuperación en su valor podría estar influenciada por factores económicos favorables en el país.

En contraste, si el dato 1 fuera negativo, la tendencia del Dólar canadiense podría implicar una depreciación frente a otras monedas, lo que podría generar inquietud en los mercados. Sin embargo, la estabilidad actual sugiere confianza en la salud económica del país.

El aumento en la cotización del Dólar canadiense podría reflejar un fortalecimiento de la economía local y una mayor confianza por parte de los inversores.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.