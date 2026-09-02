Oficial y confirmado | El IMSS lanzará la Tarjeta de Identificación Patronal y será obligatoria para hacer ciertos trámites

A partir del 10 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzará a ofrecer la Tarjeta de Identificación Patronal (TIP) Digital, un documento que podrá emitirse y consultarse en línea a través del Buzón IMSS.

La nueva herramienta permitirá validar a las personas representantes que los patrones autoricen para realizar distintos trámites presenciales ante el Instituto. Entre las gestiones contempladas se encuentran:

Entrega de movimientos afiliatorios

Presentación de escritos

Aclaraciones relacionadas con cobranza

Avisos correspondientes a trabajadores del campo

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¿Cuáles son los beneficios de la TIP Digital?

La versión digital sustituirá a la tarjeta física y permitirá realizar el procedimiento mediante la e.firma emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Además, el sistema ofrecerá la posibilidad de registrar o modificar hasta tres representantes por cada Registro Patronal. El personal de las ventanillas subdelegacionales podrá consultar en tiempo real cuáles son las personas autorizadas que se encuentran vigentes al momento de realizar cada trámite.

Entre las principales ventajas de la digitalización se encuentran:

Obtención gratuita e inmediata: la TIP Digital podrá solicitarse desde el Buzón IMSS en cualquier momento y lugar.

Mayor seguridad: se eliminan los riesgos asociados con el robo, deterioro o extravío de la tarjeta física.

Ahorro de tiempo y dinero: los patrones podrán reducir gastos y traslados relacionados con la gestión del documento.

Más servicios digitales: el Buzón IMSS incorporará una nueva herramienta para facilitar las gestiones patronales.

Mayor certeza: será posible identificar de manera ágil a las personas autorizadas para realizar trámites presenciales.

¿Qué información incluirá la TIP Digital?

El documento electrónico contará con distintos elementos que permitirán identificar al patrón y validar su autenticidad. Entre ellos estarán:

Datos de identificación del patrón y domicilio.

Fecha de solicitud y folio del trámite.

Relación de personas autorizadas.

Código QR y sello digital.

Cadena original y número de serie del certificado de e.firma.

Con esta medida, el IMSS busca avanzar en la digitalización de los trámites patronales y facilitar la administración de las personas autorizadas para realizar gestiones ante el Instituto.