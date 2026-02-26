FIBRA Prologis anunció su intención de adquirir hasta el 100% de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) de FIBRA Macquarie México mediante una oferta pública que contempla el pago de 40 pesos por certificado o un intercambio accionario, lo que representa una prima cercana a 20% frente al precio promedio ponderado de los últimos 60 días, de acuerdo con el comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La operación forma parte de un acuerdo vinculante con Macquarie Asset Management para transferir los derechos de administración de FIBRA Macquarie a Prologis, sujeto a autorizaciones regulatorias y a la adquisición de al menos la mayoría de los certificados en circulación. La compañía prevé lanzar la oferta durante el segundo trimestre de 2026. La propuesta contempla un factor de intercambio de 0.525 certificados de FIBRA Prologis por cada certificado de FIBRA Macquarie, o un pago en efectivo de 40 pesos por título, con un monto máximo en efectivo de MXN$ 7,973 millones, equivalente a 25% de los certificados en circulación al 24 de febrero de 2026. Sebastian Hanhausen, director de desarrollo empresarial de pequeños y medianos productores del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), afirmó que el incentivo económico refleja la relevancia estratégica de la operación. “La propuesta económica es particularmente relevante. Ese componente de prima envía un mensaje claro sobre la convicción estratégica detrás de la operación”, señaló. Añadió que el acuerdo no se limita a una transacción financiera. “No estamos frente a una simple compra de activos. Se trata de una integración de plataforma y escala”, explicó. La integración permitiría fortalecer la presencia de Prologis en el sector inmobiliario industrial mexicano, impulsado por el nearshoring y la demanda de espacios logísticos. Al cierre de 2025, FIBRA Prologis contaba con 518 propiedades con 87.4 millones de pies cuadrados de área rentable, mientras que FIBRA Macquarie tenía 245 propiedades industriales y 17 comerciales y de oficinas en 20 ciudades del país. “Al combinar los portafolios, esperamos operar a una mayor escala y generar un valor de largo plazo más sólido para todos los tenedores de certificados”, afirmó Armando Fregoso, presidente de Prologis Latinoamérica, en el comunicado. Hanhausen consideró que este movimiento refleja una tendencia más amplia en el sector. “Es una señal clara de que el mercado de Fibras en México continúa en una etapa activa de consolidación estratégica”, dijo. Como parte de la integración, Prologis prevé reducir los costos de gestión mediante la disminución de la comisión sobre activos bajo administración superiores a u$s 10,000 millones, que pasaría de 50 a 40 puntos base. Este ajuste busca mejorar la eficiencia del vehículo combinado y fortalecer la generación de valor para inversionistas en el largo plazo.