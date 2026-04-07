El gasto en pensiones continuará ganando terreno dentro del presupuesto federal. Tan solo la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores absorberá MXN$ 547, 523 millones en 2027, lo que la mantendrá como el programa con mayor asignación de recursos del gobierno y reflejará la presión creciente que este rubro ejerce sobre las finanzas públicas, de acuerdo con los Precriterios Generales de Política Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Este monto representará un incremento de MXN$ 21, 015 millones frente a los MXN$ 526, 508 millones aprobados para 2026, lo que confirma la tendencia creciente del gasto en pensiones dentro del presupuesto público. El crecimiento de este tipo de programas se da en un contexto en el que el gobierno federal busca ordenar las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal en los próximos años. Según los Precriterios, Hacienda prevé que el déficit presupuestario se ubique en MXN$ 1 billón 192 mil millones en 2027, equivalente a 3.0% del Producto Interno Bruto (PIB), como parte del proceso de consolidación fiscal. No obstante, el propio documento reconoce que el margen para ajustar el gasto público es limitado debido al peso que han adquirido compromisos estructurales como el pago de pensiones y programas sociales. En este sentido, la dependencia señaló que los ajustes al presupuesto se realizarán sin afectar obligaciones constitucionales o legales, entre ellas el pago de pensiones y jubilaciones. Además de la pensión para adultos mayores, otros programas sociales también concentrarán una parte relevante de los recursos públicos. En segundo lugar dentro de las asignaciones presupuestarias se ubicará la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, con un presupuesto proyectado de MXN$ 134, 550 millones para 2027, lo que representa un aumento de MXN$ 5,164 millones respecto a los MXN$ 129, 386 millones asignados en 2026. El tercer programa con mayor asignación será la Pensión Mujeres Bienestar, que contará con MXN$ 59,243 millones en 2027, es decir, MXN$ 2, 274 millones más frente a los MXN$ 56, 969 millones autorizados para este año. Otros programas considerados prioritarios dentro de la política social del gobierno también registrarán incrementos en sus recursos. Entre ellos destaca Jóvenes Construyendo el Futuro, enfocado en jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, el cual tendrá un presupuesto proyectado de MXN$ 26, 178 millones para 2027, lo que implica un aumento de 1, 005 millones frente a los 25, 173 millones asignados para 2026. En el ámbito educativo, el programa La Escuela es Nuestra, dirigido a mejorar la infraestructura de planteles de educación básica, contará con MXN$ 27, 038 millones, lo que representa 1, 038 millones más respecto a los 26,000 millones aprobados este año. Mientras tanto, en materia de vivienda, el Programa de Vivienda Social alcanzará MXN$ 34, 608 millones, con un incremento de 1, 328 millones frente a los 33, 280 millones autorizados para 2026. El crecimiento del gasto en pensiones también responde a factores estructurales como el envejecimiento de la población y el aumento en el número de beneficiarios de los distintos programas de apoyo social. Esto ha provocado que las pensiones se conviertan en uno de los compromisos de mayor peso dentro del presupuesto federal, lo que reduce el margen del gobierno para realizar ajustes al gasto o destinar mayores recursos a otras áreas como infraestructura, salud o educación. A pesar de estas presiones, Hacienda prevé que la deuda pública se mantenga en una trayectoria sostenible en los próximos años, con un nivel cercano a 55% del PIB hacia 2027, de acuerdo con las estimaciones incluidas en los Precriterios.