Descuentos en los testamentos en las notarías.

Proteger a tus seres queridos y garantizar la certeza jurídica de tu patrimonio es más fácil y accesible durante este mes. Con el fin de fomentar la previsión legal en el país, el Gobierno de México, la Secretaría de Gobernación y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano ponen en marcha la edición 24 de la campaña “Septiembre, Mes del Testamento”.

A través de esta iniciativa sobre los testamentos en la que colaboran las 32 entidades federativas, las notarías públicas de todo el país otorgan facilidades y tarifas preferenciales para incentivar el ordenamiento de los bienes. Esta alianza busca garantizar que todas las personas puedan dictar su última voluntad de forma segura, estructurada y sin complicaciones futuras para sus familias.

Además de reducir significativamente los costos de otorgamiento, la red notarial a nivel nacional se adapta a las necesidades de la población extendiendo sus servicios para agilizar y simplificar los trámites durante todo el mes.

La ley de sucesiones indica qué se hace en cada caso. Shutterstock

Facilidades y beneficios en el Mes del Testamento

Durante esta jornada nacional, las personas pueden tramitar su testamento aprovechando una serie de condiciones especiales diseñadas para brindar máxima tranquilidad patrimonial:

Costos preferenciales y reducidos : Se aplican tarifas especiales en las notarías de los 32 estados, con descuentos en los honorarios notariales de hasta un 50%.

Atención en fines de semana : La mayoría de las notarías del país habilitan los días sábados para brindar atención a quienes no pueden acudir de lunes a viernes.

Protección jurídica total: El instrumento garantiza que la última voluntad del testador sea respetada íntegramente y previene conflictos legales o disputas familiares.

Garantizar la transmisión segura de los bienes es un acto de responsabilidad que protege a la familia, independientemente de la cantidad o valor de los activos que se posean.

Aprovecha los beneficios. Gobierno de México

Costos por estado y facilidades para el trámite

Los precios fijados para la expedición de testamentos en este 2026 cuentan con reducciones sustanciales según cada entidad:

Entidad Federativa Costo del Testamento 2026 Aguascalientes $2,000.00 Baja California $1,500.00 Baja California Sur $2,600.00 Campeche $2,500.00 Chiapas $1,000.00 Ciudad de México $3,800.00 Coahuila $1,500.00 Colima $2,000.00 Durango $1,500.00 Guerrero $1,500.00 + IVA Hidalgo $2,900.00 Jalisco $2,300.00 Michoacán $2,480.00 Morelos $1,300.00 + IVA Nayarit $4,100.00 Nuevo León $2,500.00 Puebla $1,800.00 Querétaro $3,000.00 San Luis Potosí $2,000.00 Tabasco $2,500.00 + IVA Yucatán $2,450.00

Nota: En los estados de Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, los costos aplican según las especificaciones acordadas localmente por sus respectivos colegios notariales.

Para realizar el trámite no es indispensable contar con bienes de gran magnitud ni con descendencia directa, ya que cualquier persona en pleno uso de sus facultades legales tiene derecho a disponer de sus posesiones y modificarlas las veces que considere oportunas.

Mes del testamento.

6 pasos sencillos para otorgar tu testamento

El procedimiento en las notarías públicas es rápido y accesible para cualquier ciudadano:

Visita la notaría de tu elección: Acude a la notaría pública más cercana o conveniente a tu domicilio. Lleva tu identificación oficial: Presenta una identificación vigente con fotografía para tu correcta acreditación. Comparte tus datos generales: Proporciona tu información básica al notario encargado. Considera la presencia de testigos: En los casos especiales donde se requiera la participación de testigos, el notario te lo solicitará previamente. Cubre el costo correspondiente: Cancela la cuota preferencial establecida para la campaña del 2026 en tu entidad. Expresa tu voluntad: Manifiesta abiertamente las decisiones sobre tus posesiones y decide con total libertad a quiénes nombrarás como herederos.

Al finalizar el proceso, la voluntad legalmente expresada cobrará surtimiento únicamente tras el fallecimiento del testador, asegurando que tus posesiones permanezcan bajo tu control y resguardo el tiempo que sea necesario.