El papel higiénico perfumado suele elegirse porque deja una sensación de limpieza y un aroma agradable en el baño, pero su uso no necesariamente representa una ventaja para la higiene. Expertos en salud y cuidado personal recomiendan preferir productos sin fragancias, especialmente para reducir el contacto de sustancias aromáticas con una zona sensible del cuerpo.

Además, el perfume puede incrementar el precio del producto y, en personas susceptibles, favorecer molestias como irritación o reacciones en la piel. Por ello, al momento de comprar, no solo conviene fijarse en el aroma: también es importante revisar la composición, el desempeño y la relación entre precio y cantidad.

Adiós al papel higiénico. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué recomiendan evitar el papel higiénico perfumado?

La principal razón para preferir papel higiénico sin olor es evitar el contacto innecesario con fragancias y otros componentes utilizados para proporcionar aroma. En personas con piel sensible, estos ingredientes pueden provocar irritación, enrojecimiento o molestias.

A esto se suma que una fragancia no mejora por sí misma la capacidad del papel para cumplir su función. De hecho, un estudio de calidad de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), realizado sobre 44 modelos de 21 marcas, evaluó aspectos como resistencia, rapidez de desintegración, blancura, gramaje, dimensiones y contenido.

Entre las recomendaciones para elegir papel higiénico destacan:

Comparar el precio con la cantidad de hojas y rollos.

Revisar el desempeño y la resistencia del producto.

Comprobar que el empaque principal sea hermético.

Preferir opciones que no incorporen elementos innecesarios, como fragancias, si existe sensibilidad.

Evitar desperdiciarlo y conservarlo en un lugar seco.

La Profeco también encontró diferencias importantes entre productos que pueden tener un desempeño similar. Por ejemplo, Buen Rollo y Cloudy Deluxe obtuvieron calificación de Excelente en resistencia a la rotura de las hojas y rapidez de desintegración, pese a presentar precios distintos.

Doblar o arrugar el papel higiénico antes de usarlo: cuál es la forma correcta y por qué recomiendan hacerlo solo de una manera Imagen creada con IA

El papel sin olor puede ser una alternativa más conveniente

Elegir papel higiénico sin fragancia permite reducir la exposición de la piel a sustancias aromáticas que no son necesarias para la función principal del producto. Esto puede ser especialmente relevante para quienes presentan sensibilidad cutánea o molestias después de utilizar productos perfumados.

También hay una cuestión económica. Pagar un precio adicional por el aroma no significa necesariamente obtener un papel de mayor resistencia, suavidad o capacidad de desintegración. Por eso, comparar el precio y las características del producto puede ayudar a evitar gastos innecesarios.

El perfume no determina la calidad del papel higiénico

El estudio de Profeco demuestra que la calidad del papel higiénico debe analizarse a partir de diferentes características. Entre las pruebas realizadas estuvieron la resistencia a la rotura, la rapidez de desintegración, la resistencia en la línea de corte, el gramaje, la blancura y la veracidad del contenido declarado.

Un dato importante es que el papel higiénico Familiar Rosa declaró 200 hojas, pero el laboratorio encontró 190, por lo que fue señalado como “no es veraz”. Esto muestra que el consumidor debe mirar más allá de aspectos como el aroma o la presentación del empaque.

La rapidez de desintegración también es relevante. Profeco explicó que algunas personas depositan directamente el papel en el inodoro y, si este no se desintegra adecuadamente antes de avanzar por las tuberías, puede contribuir a obstrucciones. En la prueba, Pétalo Maxi Resist tardó 866 segundos en desintegrarse, mientras que Kleenex Cottonelle Soft lo hizo en apenas 14 segundos.

Por ello, si buscas una opción para el uso cotidiano, el papel sin olor y con buen desempeño puede ser una alternativa práctica. Más que elegirlo por su fragancia, conviene revisar cuánto cuesta, cuántas hojas contiene, qué tan resistente es y qué tan rápido se desintegra.