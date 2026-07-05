La astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta domingo, aquellos nacidos bajo el signo de Sagitario tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Sagitario para este domingo

Te reunirás con tu grupo de siempre, pero también intentarás hacer un hueco para ver a algunos compañeros de la universidad o de tu antiguo trabajo. Ese deseo de retomar el vínculo con amistades de antes despertará los celos de tu pareja, aunque sin consecuencias de peso.

¿Cómo le irá en el amor a Sagitario, según el horóscopo?

Sagitario tendrá buena suerte en el amor hoy; la espontaneidad abrirá puertas y un gesto sincero acercará corazones. Compatibilidad destacada del día: Aries.

¿Cómo le irá en el trabajo a Sagitario este domingo?

Sagitario, la suerte en el trabajo se activa al retomar contacto con antiguos compañeros: tu red se abre y aparecen oportunidades concretas. Atiende con tacto los celos de tu pareja, que no pasarán a mayores ni mermarán tus avances.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Sagitario

Sagitario debe equilibrar su energía con ejercicio regular y buen descanso, evitando excesos. Prioriza una dieta moderada, hidratación y estiramientos para proteger hígado, caderas y muslos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Sagitario

Planifica horarios y avisa a tu pareja. Equilibra el tiempo entre grupos con límites claros. Sé transparente y reserva un momento a solas con tu pareja.

En un entorno cambiante, la consulta cotidiana del horóscopo se perfila como una guía orientativa que ayuda a anticipar tendencias, tomar el pulso del día y asomarse a lo que podría deparar el futuro.