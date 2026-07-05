El Gobierno de los Estados Unidos mantiene informados a todos sus ciudadanos que busquen viajar al exterior sobre los requisitos que son necesarios cumplir para poder realizar uno de los trámites más importantes: la renovación del pasaporte.

Concretamente, para quienes buscan llevar a cabo esta gestión desde la comodidad de sus hogares, es decir, realizar la solicitud en línea, es fundamental reunir una serie de condiciones, entre las que se destacan la edad. Checa todos los detalles al respecto.

¿Cuál es la edad en la que no se podrá renovar el pasaporte?

A través de su sitio web oficial, el Departamento de Estado de EE.UU. enlista cuáles son los requisitos que los ciudadanos deben cumplir para ser elegibles en el proceso de solicitud en línea del pasaporte.

Checa cuáles son las condiciones para renovar el pasaporte en línea. Foto: Archivo. kieferpix

Uno de los más importantes es el de edad, ya que el Gobierno no permite llevar a cabo esta gestión en los casos en que el solicitante tiene menos de 25 años. Es fundamental que sea mayor y que el pasaporte que se está renovando es o fue válido por 10 años.

En este mismo sentido, permite realizar este trámite desde la comodidad de sus hogares siempre y cuando:

El pasaporte que se está renovando vence dentro de un año o venció hace menos de cinco años. No se está cambiando el nombre, sexo, fecha de nacimiento o lugar de nacimiento. El ciudadano no esté planificando un viaje durante al menos 6 semanas a partir de la fecha de presentación de su solicitud. Solo se ofrecerá un servicio rutinario , y el tiempo de obtención del pasaporte será el mismo que el de la renovación por correo. Se está solicitando un pasaporte regular (de turista). No es posible renovar en línea un pasaporte de emisión especial (diplomático, oficial o de servicio). El ciudadano reside en Estados Unidos (ya sea un estado o territorio). No puede renovar en línea si reside en el extranjero o tiene una dirección postal en la Oficina Postal del Ejército (APO), la Oficina Postal de la Flota (FPO) o la Oficina Postal Diplomática (DPO). Tiene su pasaporte consigo, no está dañado ni dañado, y no lo ha reportado como perdido o robado. Conserve su pasaporte más reciente y no nos lo envíe por correo. Puede pagar su pasaporte con tarjeta de crédito o débito. Puede cargar una foto de pasaporte digital. Tenga en cuenta que se cancelará el pasaporte que renueva después de enviar su solicitud. No podrá utilizarse para viajes internacionales.

Otros ciudadanos que no podrán renovar el pasaporte

Además de las restricciones por edad, el Gobierno de los Estados Unidos establece otros límites para los ciudadanos que buscan renovar su pasaporte.

Concretamente, impide llevar a cabo este proceso a todos aquellos viajeros cuyos documentos hayan sido emitidos hace más de 15 años , por lo cual, quienes quieran viajar al exterior y se encuentren bajo esta condición, deberán realizar el trámite como si fuese la primera vez..

En la misma línea, el Gobierno estadounidense advierte sobre todos los casos en que no se podrá aplicar para solicitar la renovación: