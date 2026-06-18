La Comisión Federal de Electricidad (CFE)consiste en visitas casa por casa en diversas entidades del país con el objetivo de sustituir medidores convencionales por dispositivos inteligentes . Esta acción forma parte de un programa oficial cuyo propósito es disminuir las pérdidas técnicas, mejorar la precisión en el registro del consumo y fortalecer la infraestructura eléctrica nacional a través de tecnología de medición avanzada.

Los nuevos medidores AMI (Infraestructura de Medición Avanzada) envían información de consumo en tiempo real a los sistemas de la CFE, eliminando así la necesidad de lecturas manuales. Estos dispositivos también habilitan a la empresa para llevar a cabo cortes y reconexiones de manera remota, detectar inmediatamente anomalías y dificultar manipulaciones o conexiones irregulares que resultan en pérdidas millonarias cada año.

Subsidio de la CFE en México. Fuente: Shutterstock

¿Puede la CFE cambiar medidores sin autorización previa?

El personal autorizado debe portar identificación oficial y explicar el procedimiento a los residentes. Los usuarios tienen derecho a solicitar información sobre el cambio , aunque no pueden impedirlo si el reemplazo responde a criterios técnicos o normativos establecidos por la comisión.

La medida se considera indispensable para garantizar la calidad del servicio eléctrico.

La Ley de la Industria Eléctrica y las disposiciones de la Comisión Reguladora de Energía facultan a la CFE para reemplazar equipos de medición sin solicitar consentimiento del cliente. Esta atribución aplica cuando el medidor presenta:

Fallas Deterioro Alteraciones Incumple estándares técnicos actuales

La principal consecuencia para los hogares será la exactitud absoluta en la facturación. Quienes recibían cobros inflados por lecturas erróneas podrían ver reducción en sus recibos, mientras que usuarios con consumos subestimados experimentarán ajustes al alza reflejando su gasto real.

La CFE enfatiza que los medidores AMI no incrementan tarifas; únicamente registran el consumo con mayor precisión.

La CFE alerta sobre fraudes mediante visitas falsas

Paralelamente al operativo legítimo, la CFE emitió una advertencia urgente sobre extorsionadores que se hacen pasar por trabajadores de la empresa. Estos delincuentes dejan avisos apócrifos en viviendas exigiendo pagos de entre 5,000 y 20,000 pesos bajo amenaza de corte de servicio, argumentando irregularidades inventadas en medidores o ausencia de sellos de seguridad.

Los documentos fraudulentos incluyen números telefónicos falsos y presionan a las víctimas para realizar transferencias inmediatas.

La CFE reitera que nunca solicita pagos en efectivo durante visitas domiciliarias ni amenaza con cortes en plazos menores a 12 horas. Cualquier aviso sospechoso debe reportarse directamente a los canales oficiales de la comisión antes de realizar cualquier pago o proporcionar información personal a supuestos empleados.