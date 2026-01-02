México comparte frontera con cuatro entidades de Estados Unidos: California, Arizona, Nuevo México y Texas y en esos cuatro estados, la gasolina regular, equivalente a la Magna, es más barata que el promedio nacional, e incluso que en las localidades fronterizas.

Este arranque de año, el precio promedio de la gasolina Magna en México es de MXN $23.34 por litro, de acuerdo con estimaciones de PetroIntelligence, mientras que la diferencia más grande con el promedio de estas cuatro entidades en Estados Unidos se puede observar en Texas, donde el valor del combustible es de MXN $11.51 por litro, de acuerdo con estimaciones de AAA y Gas Buddy.

Esto equivale a prácticamente 12 pesos menos por cada litro comprado en las estaciones de servicio de Texas.

Nuevo México, otro de los estados fronterizos con México, tiene el segundo precio promedio más bajo, con MXN $12.23 por litro, un diferencial de 11 pesos, seguido por Arizona (MXN $14.36) y California refleja el precio más alto con MXN $20.6 pesos por litro.

Entre los municipios también EEUU es más barato

Al revisar los precios promedio de Ciudad Juárez, Chihuahua, la gasolina Magna se reportó en un valor de MXN $21.8 por litro, mientras que en El Paso, Texas, el promedio es de MXN $12.17 pesos por litro.

El diferencial de precios entre México y Estados Unidos es de hasta 12 pesos. (Imagen: archivo)

En la comparación entre los precios de los municipios fronterizos de Baja California y California el diferencial es menor.

En Mexicali, por ejemplo, el litro de la gasolina Magna se vende en MXN $20.77 (17 centavos más cara), mientras que en Tijuana alcanza MXN $21.89, 1.29 pesos más cara que el promedio de California.

¿Por qué es más cara la gasolina en México?

La diferencia fundamental de los precios entre México y Estados Unidos se responde a partir de un impuesto: desde enero de 2017, el gobierno mexicano integró el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al precio de la gasolina.

Este gravamen es adicional al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que es el único que se cobra en Estados Unidos por la venta al público de gasolina.

Este año, la cuota máxima del IEPS aplicable a las gasolinas se estableció en MXN $6.7 pesos, lo que representa prácticamente la tercera parte del valor total del combustible en México, considerando el precio de este 2 de enero.

Para este año, el gobierno federal espera obtener ingresos por MXN $473,279 millones de IEPS aplicado a las gasolinas y el diésel, lo que representa aproximadamente 62% de lo que aporta este impuesto a las finanzas públicas, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).