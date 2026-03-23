La industria manufacturera todavía no logra corregir el rumbo, pese a los esfuerzos del Gobierno Federal para evitar la competencia desleal en diferentes frentes. De acuerdo con los Indicadores de Establecimientos con Programa IMMEX, elaborado por el Inegi, el personal ocupado en las manufactureras mexicanas retrocedió poco más de 3% anual durante el primer mes de este año y el sector en general acumuló 25 meses de contracción en los empleos. Las cifras originales del estudio muestran que el sector más afectado en materia de empleo es el de la manufactura de prendas de vestir, que registró una caída de 14.44% en el personal ocupado. La industria textil y del vestido del país se reunió la semana pasada, y el sector muestra confianza de una recuperación, a partir de las medidas que ha implementado el Gobierno Federal para eliminar el “huachicol textil”, principalmente de países asiáticos. De acuerdo con Rafael Torre Lamuño, nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), el huachicol textil consiste en todo tipo de actividad ilícita de los textiles que entran al país, como el contrabando o las prácticas de dumping. Carlos Eduardo Ramírez Capó, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), aseguró que las medidas implementadas por la Secretaría de Economía, como el incremento a los aranceles a los productos provenientes de países con los que México no tiene tratados comerciales, generarán resultados a corto plazo. “En los siguientes 3 a 6 meses vamos a poder ver mejores compras y mejores productos que el gobierno adquiere. Por otro lado, el comercio organizado, las tiendas departamentales, autoservicios y plataformas digitales, están empezando a sustituir productos que anteriormente se importaban por productos nacionales”, dijo. La meta, añadió, es incrementar entre 20% y 30% el contenido nacional que ofrecen las cadenas comerciales que existen en el país de aquí a que termine el sexenio. Además de la industria textil, la fabricación de productos a base de minerales no metálicos también tuvo una reducción en personal ocupado (-9.92%), y acumula 7 meses a la baja. El automotriz también cerró enero con una disminución anual (-6.85%) y se apuntó la racha más larga de caídas (19 meses), desde el periodo 2008-2009. El único sector que logró un comportamiento positivo en generación de empleo fue el de fabricación de equipos de cómputo, con un crecimiento anual de 6.22%, y acumula 14 meses de expansión. “Esto se debe al crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos de este subsector, pues se están cobrando bajos aranceles en esta industria. De acuerdo con información de Estados Unidos, las importaciones de máquinas automáticas para tratamiento y procesamiento de datos desde México pagaron un arancel de 0.09% y las importaciones crecieron 88.15% en enero de 2026”, dijo Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.