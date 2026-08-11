Ponerle pasta de dientes al espejo del auto: para qué sirve y por qué lo recomiendan

En temporada de lluvias, uno de los mayores dolores de cabeza al volante son las gotas de agua que se acumulan en los espejos retrovisores y reducen la visibilidad. Un truco casero que se ha vuelto viral en redes y medios digitales propone una solución tan sencilla como inesperada: aplicar pasta de dientes al espejo del auto.

Este método, que usa un producto que casi todos tenemos en casa, genera curiosidad por su aparente efectividad como repelente de agua. Conductores de México, España y otros países lo prueban para mejorar la seguridad en días de precipitación intensa, cuando los retrovisores se cubren de gotas y dificultan cambios de carril o estacionamientos.

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¿Qué logra la pasta de dientes en el retrovisor?

El principal beneficio es crear un efecto hidrofóbico temporal. Al aplicarse y pulirse, la pasta de dientes deja una fina película que reduce la tensión superficial del agua. Las gotas de lluvia no se adhieren ni se acumulan: forman esferas y resbalan fácilmente, manteniendo el espejo más limpio y con mejor visibilidad.

Según reportes de ABC Noticias México, también ayuda a limpiar restos de suciedad o grasa y puede disminuir el empañamiento en algunas condiciones. Medios como Siempre Auto destacan que aprovecha propiedades de los agentes de limpieza presentes en el dentífrico.

Este truco casero se recomienda especialmente en vehículos sin retrovisores calefactados, comunes en muchos modelos más antiguos o de entrada. De esta manera, mejora la seguridad vial al facilitar la visión de otros autos, peatones u obstáculos durante lluvias torrenciales.

¿Por qué los expertos recomiendan ponerle pasta de dientes al espejo del auto?

Diversos especialistas prácticos y medios lo respaldan por su bajo costo y facilidad. Ben Pitcher, experto en vehículos y propietario de DPF Experts, citado en MyLondon y Express, explica que la pasta de dientes crea una superficie más lisa que permite que las gotas se deslicen en lugar de acumularse, ayudando incluso a cumplir normas de visibilidad y evitar posibles multas.

En el ámbito latinoamericano, la cuenta @momentosegurosmx (orientada al público mexicano) probó el método frente al truco de la papa y concluyó que la pasta de dientes resulta más efectiva: el agua resbala más rápido y deja menos rastro.

A su vez, artículos de Top Gear España, Chasis Cero y Computer Hoy coinciden en que los componentes como fluoruro, abrasivos suaves y tensioactivos generan esa barrera protectora .

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Colocarle pasta de dientes al espejo del auto: cómo aplicar el truco paso a paso

El proceso es rápido y no requiere herramientas especiales:

Limpia bien el espejo retrovisor con agua y jabón o limpiacristales y sécalo por completo. Aplica una pequeña cantidad de pasta de dientes blanca (preferiblemente sin geles de colores ni partículas grandes) sobre la superficie seca. Extiende uniformemente con el dedo o un paño. Deja actuar unos minutos o seca de inmediato y pule con un trapo de microfibra hasta eliminar todos los restos visibles. Prueba con agua: deberías notar que las gotas resbalan en la zona tratada.

Para un mejor resultado, es recomendable que el espejo esté seco. El efecto dura horas o pocos días, según la intensidad de la lluvia, y se puede reaplicar cuando sea necesario.

Limitaciones y precauciones importantes

Aunque resulta útil como solución temporal y económica, no reemplaza a los tratamientos antilluvia comerciales (como los que contienen resinas hidrofóbicas) que ofrecen mayor duración, incluso a altas velocidades.

Especialistas advierten que los abrasivos de algunas pastas pueden rayar el cristal si se usa en exceso o no se retira bien el residuo. Se recomienda evitar pastas muy abrasivas o con micropartículas y tener cuidado de no manchar la pintura del vehículo.