Los cambios recientes en la dinámica de los mercados globales —marcados por volatilidad cambiaria y el repunte de activos refugio como el oro— están modificando el comportamiento tradicional de los inversionistas; sin embargo, sectores como infraestructura, real estate y consumo muestran potencial pese a la volatilidad. El desempeño de los mercados es atípico, con movimientos abruptos no vistos en el pasado, mismos que muestran la incertidumbre con la que navega el mercado. De acuerdo con Ernst Anton Mortenkotter, director de GBM Research, aunque estos movimientos generan incertidumbre, su impacto inmediato en las empresas mexicanas suele ser limitado y está más relacionado con la conversión cambiaria que con cambios estructurales en los negocios. El estratega explicó que las compañías listadas en la Bolsa Mexicana de Valores mantienen ingresos dolarizados. Cuando reportan resultados en pesos, una apreciación de la moneda local puede reflejar menores ingresos en términos contables. En medio de este entorno de volatilidad, el sector de infraestructura se ha consolidado como uno de los más resilientes del mercado accionario mexicano. Junto con la minería, se consideran sectores refugio, o “safe heaven”. El directivo señaló que empresas relacionadas con aeropuertos, carreteras o activos concesionados han mostrado mayor estabilidad, ya que sus ingresos dependen principalmente de la economía local y de dinámicas en pesos. “Si revisas la bolsa, el sector de infraestructura —particularmente aeropuertos y carreteras— ha sido de los que mejor desempeño ha tenido en el último año, convirtiéndose en un ‘safe haven’ para los inversionistas”, dijo. En los últimos 12 meses, por ejemplo, Pinfra acumula un retorno de 38%, de acuerdo con datos de Bloomberg. El analista dijo que, además, muchas concesiones incluyen mecanismos regulatorios que permiten compensar caídas en el tráfico o en la actividad económica, lo que ayuda a proteger los retornos de los inversionistas. Otro sector que ha ganado relevancia es el minero, impulsado por la creciente demanda de cobre asociada al desarrollo de infraestructura tecnológica y de inteligencia artificial. “Las tendencias de inteligencia artificial en EE.UU han incrementado la necesidad de cobre, lo que ha impulsado el desempeño de compañías mineras en los últimos años”, explicó. El repunte del oro también ha reforzado el atractivo de las empresas vinculadas a metales preciosos, que funcionan como activos refugio durante periodos de incertidumbre. En contraste, el sector consumo ha sido uno de los más rezagados en la bolsa mexicana, en medio de la desaceleración económica observada el último año. Sin embargo, Ernst Anton Mortenkotter considera que el mercado podría estar descontando un escenario demasiado negativo para estas empresas. “Hoy el mercado está valorando a algunas compañías de consumo como si no fueran a recuperarse en tres o cinco años, lo que creemos que puede ser un escenario exagerado”, señaló. Factores como el Copa Mundial de la FIFA 2026 y una posible revisión favorable del T-MEC podrían impulsar el crecimiento económico y reactivar el consumo hacia la segunda mitad del año.