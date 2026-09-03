Señal de tránsito que muestra un camino que se angosta de un solo lado sobre un rombo amarillo

La señal de tránsito que muestra un camino que se angosta de un solo lado sobre un rombo amarillo corresponde al estrechamiento asimétrico del camino, identificado como SP-21 en la normativa federal mexicana. El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal la incluye dentro de las señales preventivas.

Su función es advertir con anticipación sobre una reducción en la anchura de la vialidad. A diferencia de la señal de estrechamiento simétrico, en este caso la reducción ocurre de manera asimétrica, es decir, afecta uno de los lados del camino.

Qué indica el dibujo de la señal

El pictograma permite identificar hacia qué lado se produce el estrechamiento. Por eso, la orientación de las líneas que aparecen dentro del rombo amarillo no es un detalle decorativo, sino que señala si la reducción ocurre a la derecha o a la izquierda.

El diseño puede parecer sencillo, pero la orientación del símbolo contiene una información clave para quienes circulan por la vía.

La señal puede estar relacionada con una reducción del número de carriles o con una modificación de las dimensiones de la sección transversal de la vialidad. En ambos casos, el objetivo del señalamiento es informar sobre el cambio en el espacio disponible para circular.

En la Ciudad de México también se contempla una señal preventiva equivalente denominada “Reducción o ampliación asimétrica”, que advierte sobre la proximidad de un estrechamiento o ensanchamiento de la vía de manera asimétrica.

Por qué es importante reconocerla

El rombo amarillo identifica una señal de carácter preventivo. En el caso de la SP-21, conocer su significado permite interpretar que el camino modificará su anchura más adelante y que la reducción estará ubicada en uno de sus lados.

Esta señal forma parte del catálogo de dispositivos utilizados en México para advertir sobre las condiciones de la vialidad. Su presencia no representa por sí misma una prohibición de circulación, sino una advertencia sobre un cambio en las características del camino.