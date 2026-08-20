Una tienda de Walmart al sur de la Ciudad de México | Foto: Yanin Alfaro

Walmart de México está lanzando una estrategia para atraer más consumidores y mantener la fidelidad de quienes consumen regularmente, que son alrededor de 5 millones de clientes en todos sus formatos.

La estrategia surge en medio de una competencia cada vez más grande no solamente entre supermercados sino en tiendas de conveniencia y de hard discount.

La iniciativa, llamada “Precios que no se tocan”, mantendrá fijos los precios de 4,000 productos durante 90 días en diferentes categorías que van desde frutas y verduras, proteínas, hasta farmacia y artículos para mascota, explicó Mariana Fonseca, vicepresidenta de oficina de clientes en Walmart de México y Centroamérica.

La campaña estará disponible en los formatos Walmart y Bodega Aurrerá. El objetivo, dijo la directiva es que las familias mexicanas puedan hacer rendir su dinero. Su apuesta es ofrecer precios bajos a lo largo del año, más allá de temporadas de descuentos y promociones particulares. “Nuestro objetivo es crear lealtad al darles certidumbre”.

Eduardo Villareal, VP de Operaciones para Walmart, agregó en un recorrido por una de las tiendas que la selección de productos también incluye elec artículos de temporada del regreso a clases y las fiestas patrias.

Javier Treviño, vicepresidente de asuntos corporativos de Walmart de México y Centroamérica, comentó que esta campaña se suma al programa contra la inflación y la carestía (PACIC) que incluye una canasta básica de 24 productos a precios accesibles.

El dato más reciente oficial de inflación general anual en México publicado por el INEGI corresponde a julio de 2026, el cual se ubica en 3.12 %, dando un ligero suspiro al bajar de 3.37% en junio.

Juan Manuel Eugeni, vicepresidente de operaciones de Bodega Aurrerá, agregó que el propósito de la estrategia es “brindar mayor certidumbre (a los consumidores) al mantener estable miles de productos”.

En Bodega Aurrerá de los 4,000 productos un 52% son de canasta básica, 25% es higiene y limpieza del hogar, 18% de MG y 5% en perecederos, detalló Eugeni.

Bodega Aurrerá, que cuenta con 2,700 tiendas, se ha posicionado en el mercado con el diferenciador de precios bajos. Hace 20 años nació su campaña con Mamá Lucha, un personaje que personifica a las madres de familia mexicanas que luchan por hacer rendir su presupuesto para la despensa, y que ha sido fundamental para el posicionamiento de la marca.