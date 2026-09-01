Los empresarios multimillonarios que se acercan a Carlos Slim: cosecharon su fortuna gracias a la tecnología y son los hombres más visionarios del mundo

La lista anual de Forbes 2026, elaborada con patrimonios calculados al 1 de marzo, ubicó a Changpeng Zhao en el puesto 17, con una fortuna estimada en 110,000 millones de dólares.

El empresario, conocido como CZ, construyó gran parte de su patrimonio a partir de Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas que fundó en 2017.

Carlos Slim y su familia, en tanto, aparecieron en el puesto 16, con una fortuna estimada en 125,000 millones de dólares. Por lo tanto, el dueño de Binance se acerca al patrimonio del mexicano.

Bill Gates también aparece entre los grandes patrimonios

Bill Gates ocupó el puesto 19 del ranking de Forbes 2026, con una fortuna estimada en 108,000 millones de dólares. El empresario cofundó Microsoft junto con Paul Allen en 1975 y fue una de las figuras centrales de la expansión de la informática personal.

Los empresarios multimillonarios que se acercan a Carlos Slim: cosecharon su fortuna gracias a la tecnología y son los hombres más visionarios del mundo Shutterstock

A diferencia de Zhao, cuya fortuna está vinculada principalmente con las criptomonedas y Binance, Gates construyó su patrimonio a partir de la industria del software y Microsoft. Forbes también señala que actualmente está enfocado en la actividad filantrópica a través de la Fundación Gates.

El ranking que modificó las posiciones

La lista de Forbes muestra que las grandes fortunas vinculadas con tecnología, software y criptomonedas continúan ocupando lugares destacados entre los multimillonarios del mundo.

Sin embargo, es importante diferenciar la lista anual de Forbes 2026 del ranking en tiempo real . Este último cambia según las variaciones de los mercados y, al momento de la consulta, muestra a Zhao y Gates por encima de Carlos Slim.

En el ranking en tiempo real, Zhao figura con unos 114,600 millones de dólares, Gates con aproximadamente 110,100 millones y Slim con cerca de 122,900 millones; por lo tanto, incluso allí Slim aparece por encima de ambos en patrimonio, aunque sus posiciones pueden variar diariamente.