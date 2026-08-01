La Secretaría de Energía ha concedido un permiso exclusivo a Energías Alternas por un plazo de 30 años para la utilización de recursos geotérmicos en Celaya, Guanajuato.

La Secretaría de Energía ha otorgado una concesión geotérmica por un período de 30 años a una compañía subsidiaria del Grupo Carso, que es propiedad de Carlos Slim, para la explotación de recursos geotérmicos destinados a la generación eléctrica en el estado de Guanajuato.

Según la información publicada oportunamente en el Diario Oficial de la Federación, DOF, dicho documento establece que el “Título de Concesión” confiere el derecho exclusivo de uso, aprovechamiento y explotación del Área Geotérmica designada como Celaya.

La Secretaría de Energía ha concedido un permiso exclusivo a Energías Alternas por un plazo de 30 años para la utilización de recursos geotérmicos en Celaya, Guanajuato.

Carlos Slim obtiene concesión geotérmica de 30 años en Celaya, Guanajuato

La concesión mencionada, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, otorga a la compañía la facultad de generar energía eléctrica y destinar el recurso geotérmico a aplicaciones industriales, lo que refuerza la presencia del mencionado empresario en el sector de las energías renovables en México.

La Secretaría de Energía ha entregado a Energías Alternas, una filial del Grupo Carso en posesión de Carlos Slim, un título de concesión que tiene una duración de 30 años. Este título le autoriza a la empresa la explotación exclusiva de recursos geotérmicos en el municipio de Celaya, Guanajuato.

Carlos Slim tendría la capacidad de controlar México: compra un negocio multimillonario con control total por 30 años (foto: archivo).

Grupo Carso destina 80 millones de dólares a proyectos de energías renovables

Actualmente, Grupo Enal, una filial del Grupo Carso, está comprometido con la implementación de una central geotérmica en Celaya, que contará con una capacidad instalada de 26 megavatios y una inversión estimada de 80 millones de dólares.

Este esfuerzo refuerza la estrategia del conglomerado bajo la dirección de Carlos Slim, en su empeño por diversificar su portafolio energético, que incluye hidrocarburos y energía renovable. Además, consolida a la empresa como uno de los actores clave en la transición hacia fuentes energéticas más sostenibles en México.

La nueva Ley de Geotermia impulsa la inversión privada en proyectos de energía limpia en México

La concesión otorgada al Grupo Carso está contemplada en la nueva Ley de Geotermia, la cual recibió aprobación como parte de la reforma energética en marzo de 2025.