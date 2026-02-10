Durante 2025, Alpek, empresa especializada en petroquímica, registró una pérdida neta de MXN $2,774 millones, lo que representó un incremento de 3.62 veces en comparación con el resultado del año anterior. La empresa que lidera Jorge Young Cerecedo fue afectada principalmente por una caída en las ventas de poliéster, que cayeron poco más de 300 kilotoneladas de un año a otro. Alpek arrastra tres años con pérdidas en sus resultados consolidados. El director general de la empresa Jorge Young Cerecedo señaló que el año pasado fue “particularmente desafiante” para el negocio de poliéster, debido a que la demanda general y los márgenes de referencia se mantuvieron presionados. La empresa también enfrentó paros programados por mantenimiento, que se extendieron más de lo previsto y afectaron las operaciones en distintos sitios. “Si bien el negocio de Plásticos y Químicos mostró un desempeño estable, la debilidad del segmento de Poliéster impactó los resultados, lo que llevó el Flujo Comparable del año a u$s 489 millones, ligeramente por debajo de nuestras expectativas”. La empresa logró obtener MXN $163 millones en flujo libre operativo, debido a las acciones que tomó para fortalecer su posición financiera, que incluyó acciones como el ajuste en las prioridades de asignación de capital y optimización de capital de trabajo neto. El CEO de Alpek reconoció que el apalancamiento de la empresa se mantiene por encima de lo previsto, pero la deuda se redujo y se refinanció para preservar la flexibilidad financiera. De acuerdo con el reporte financiero al cuarto trimestre, la deuda de Alpek cerró 2025 en MXN $33,055 millones, una disminución superior a MXN $800 millones. Young Cerecedo dijo a los inversionistas que la empresa consolida el negocio principal a través de la optimización de la huella operativa en el segmento de poliéster, en línea con la visión de sitios integrados de escala, priorizando los activos más competitivos y escalables. La compañía fortalece también el portafolio de productos especializados de mayor valor agregado, como la lámina de PET, soluciones para termoformado y EPS. A estas acciones se suma la expansión del negocio de comercialización de energía. “Estas acciones nos permitirán escalar nuestro segmento de negocios emergentes con requerimientos mínimos de CAPEX y generar Flujo incremental en los próximos años”, dijo Jorge Young. La empresa señaló que este año persistirá “la complejidad en las dinámicas de mercado e industria observadas durante 2025”. Por una parte, los costos de flete marino se mantienen en niveles históricamente bajos y la racionalización de la industria avanza más lento a lo esperado. “En este contexto, nuestra Guía incorpora un escenario base prudente, sustentado en variables bajo nuestro control, y contempla catalizadores al alza en caso de que las condiciones de mercado mejoren”, dijo Alpek. El flujo de efectivo de la empresa para este año estará en un rango de MXN $450 millones a MXN $500 millones, un rango similar al resultado de 2025, mientras que el volumen de producción esperado aumentaría apenas 0.1 millones de toneladas, hasta 4.5 millones millones de toneladas. Por otra parte, el capital de inversión bajará MXN $40 millones, para totalizar MXN $130 millones este año.