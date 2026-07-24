La astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta viernes, aquellos nacidos bajo el signo de Sagitario tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Sagitario para este viernes

Para prevenir consecuencias negativas, intenta observar la situación con serenidad y más claridad, quizá con el apoyo de alguien de confianza y evita dejarte arrastrar por fantasías. Acepta que los cambios son necesarios para tu desarrollo. De lo contrario, tu estómago lo resentirá.

El horóscopo del día para Sagitario (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Sagitario, según el horóscopo?

Hoy, Sagitario irradia magnetismo en el amor; una conversación sincera abrirá puertas y afianzará lazos. Compatibilidad destacada del día: Aries.

¿Cómo le irá en el trabajo a Sagitario este viernes?

En el trabajo, Sagitario, tu suerte crece si observas la situación con serenidad y claridad, recurres al apoyo de alguien de confianza, evitas fantasías y aceptas los cambios necesarios para tu desarrollo; así atraerás oportunidades y evitarás que tu estómago lo resienta.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Sagitario

Sagitario puede cuidar su salud equilibrando su energía con descanso, ejercicio moderado y alimentación variada; evite excesos, hidrátese bien y gestione el estrés.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Sagitario

Observa la situación con serenidad y claridad. Busca apoyo en alguien de confianza. Acepta los cambios y evita fantasías.

En este panorama, leer a diario el horóscopo se perfila como una guía para anticipar tendencias y asomarse a lo que viene.