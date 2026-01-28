Los bancos de México solicitarán documento de identificación para deposito o retiro de dinero en efectivo

La Asociación de Bancos de México (ABM) confirmó un nuevo requisito para hacer retiros y depósitos de dinero en efectivo: ahora será necesario presentar una identificación oficial para cumplir con las normativas de seguridad. Se trata de un requisito obligatorio que estará vigente desde el 1 de julio de 2026, por lo que aún se aguardan detalles.

Con esta disposición, las instituciones bancarias que operan en el país implementarán un nuevo requisito obligatorio para retirar o depositar grandes sumas de efectivo en sucursal. La medida fue confirmada por la ABM como parte de un refuerzo a los protocolos de seguridad del sistema financiero.

La ABM pedirá entrega de identificación para retirar y depositar dinero en efectivo Fuente: Shutterstock Shutterstock

El anuncio estuvo a cargo de Emilio Romano, presidente de la ABM, quien detalló que la disposición busca fortalecer los controles en operaciones de alto monto y reducir riesgos asociados al manejo de efectivo.

¿Qué se necesita para hacer un depósito en efectivo?

A partir de julio de este año, cualquier cliente que solicite un retiro o depósito en efectivo superior a 140,000 pesos deberá presentar una identificación oficial vigente. En caso de no cumplir con la normativa, la operación no podrá llevarse a cabo la operación, aun cuando la persona sea titular de la cuenta.

La norma aplicará en las principales instituciones financieras del país, entre ellas:

BBVA México

Banamex

Banco Azteca

Este lineamiento no reemplaza las reglas actuales, sino que complementa y endurece los mecanismos de control ya existentes.

¿Por qué los bancos ahora piden identificación oficial?

Las autoridades bancarias indican que el ajuste en cuestión tiene de fondo varios objetivos, tales como:

Disminuir los casos de fraude y suplantación de identidad, especialmente en transacciones de alto valor Reducir el riesgo de asaltos, ya que el retiro de grandes cantidades de efectivo suele exponer a los clientes a situaciones de inseguridad.

Además, la medida forma parte de las acciones para prevenir el lavado de dinero y promover el uso de medios electrónicos más seguros para la movilización de recursos.

¿Cambian los retiros en cajeros automáticos?

En México, el nuevo requisito no afecta los límites actuales de retiro en cajeros automáticos. Los montos diarios permitidos se mantienen sin cambios y generalmente van de 7,000 a 12,000 pesos, según el banco y el tipo de cuenta.

Cuando el usuario necesita disponer de una cantidad mayor, debe acudir a una sucursal. En esos casos, si el monto supera los 140,000 pesos, la presentación de una identificación oficial será obligatoria a partir de julio de 2026.