Elon Musk ofrece internet gratis | Todos estos celulares podrán conectarse sin costo a Starlink desde agosto

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Starlink puso en marcha una medida especial para garantizar el acceso a internet en las regiones golpeadas por el fuerte terremoto que afectó a Colombia. La compañía de conectividad satelital vinculada a Elon Musk habilitará temporalmente su servicio sin costo para determinados usuarios.

La iniciativa estará vigente hasta el próximo 12 de septiembre y alcanzará tanto a personas que ya utilizan el servicio como a antiguos suscriptores y nuevos clientes que se encuentren dentro de las zonas afectadas por la emergencia.

“Para los afectados por el devastador terremoto en Colombia, Starlink está proporcionando servicio gratuito hasta el 12 de septiembre a clientes nuevos y existentes”, comunicó la empresa.

Al mismo tiempo, la compañía comenzó a movilizar infraestructura para colaborar con los organismos que trabajan en el territorio. “También estamos implementando Starlink para apoyar a las agencias de respuesta a emergencias y restaurar la conectividad en las áreas más afectadas”, agregó.

¿Quiénes podrán tener internet gratis de Starlink en Colombia?

El mecanismo para acceder al beneficio dependerá de la situación de cada usuario. Quienes ya tengan una suscripción activa no deberán presentar una solicitud ni completar trámites adicionales, ya que Starlink acreditará automáticamente el importe correspondiente en sus cuentas para cubrir el servicio durante el período anunciado.

La asistencia también alcanzará a personas que habían dado de baja su suscripción antes del terremoto. Según explicó la compañía, estas cuentas recibirán un crédito que permitirá reactivar el servicio sin asumir su costo hasta el 12 de septiembre.

Por su parte, quienes todavía no sean clientes podrán incorporarse al beneficio. Los nuevos usuarios ubicados en las áreas alcanzadas deberán comprar un equipo Starlink y posteriormente comunicarse con el soporte de la empresa para solicitar la aplicación de la gratuidad.

Elon Musk ofrece internet gratis | Todos estos celulares podrán conectarse sin costo a Starlink desde agosto Shutterstock

De esta manera, el programa contempla tres grupos principales:

Clientes de Starlink que mantienen actualmente su servicio activo.

Antiguos usuarios que habían cancelado su suscripción.

Nuevos clientes de las zonas afectadas que adquieran un kit y contacten al soporte de la compañía.

Starlink cambiará gratis los equipos dañados por el terremoto

La compañía también anunció una solución para los usuarios cuya infraestructura haya quedado inutilizada como consecuencia del movimiento sísmico.

Las personas que tengan un kit Starlink dañado podrán ponerse en contacto con el servicio de soporte para gestionar un reemplazo sin costo, de acuerdo con las condiciones informadas por la empresa.

La disposición permitirá recuperar el acceso a internet incluso en aquellos hogares donde el problema no sea únicamente la interrupción de las comunicaciones, sino también los daños físicos sufridos por los dispositivos necesarios para conectarse a la red satelital.

Starlink desplegará equipos en las zonas más afectadas de Colombia

La asistencia no estará dirigida exclusivamente a los usuarios particulares. Starlink confirmó que desplegará su tecnología para colaborar con las agencias encargadas de responder a la emergencia y recuperar las comunicaciones en aquellos puntos donde la infraestructura haya resultado comprometida.

La conectividad adquiere un papel especialmente relevante después de una catástrofe, debido a que permite mantener la comunicación entre organismos de emergencia y facilitar la coordinación de las tareas desplegadas en el territorio.

En este contexto, el servicio gratuito permanecerá disponible hasta el 12 de septiembre para los usuarios alcanzados por la medida. Los clientes activos recibirán el crédito directamente, mientras que antiguos suscriptores podrán utilizarlo para volver a conectarse y los nuevos usuarios tendrán que solicitar el beneficio luego de adquirir el equipo.

Con el despliegue de terminales y la suspensión temporal del costo del servicio, Starlink busca contribuir al restablecimiento de las comunicaciones mientras avanzan las tareas de recuperación en las regiones colombianas afectadas por el terremoto.