La incertidumbre vuelve a apoderarse de los consumidores mexicanos y se mantiene por más de un año en contracción. En enero de 2026, la confianza del consumidor cayó a su nivel más bajo desde diciembre de 2022, y todos los componentes mostraron un deterioro con respecto al mes pasado. El Inegi reportó que la confianza del consumidor se ubicó en 44.02 unidades, una contracción anual de 2.74 enteros, y una racha negativa de 13 meses, la más larga desde el periodo de diciembre de 2019 a marzo de 2021, lapso en el que la pandemia de Covid-19 se apoderó del mundo. En particular, los mexicanos se muestran pesimistas con la situación actual del país en comparación con la de enero del año pasado, pues el indicador se ubicó en 38.76 unidades, una caída de 4.64 enteros y 14 meses de caídas. Cuando el indicador se ubica por encima de 50 puntos, muestra optimismo, y cuando está por debajo de este umbral, indica pesimismo. Además, el pesimismo también se concentró en la situación económica del país para el siguiente año, al ubicarse en 43.92 puntos, una baja anual de 6.45 puntos en comparación con enero del año pasado. En relación con la pregunta hecha por el Inegi sobre la posibilidad de comprar bienes como refrigeradores, estufas, lavadoras y otros bienes de consumo duradero, se ubicó en 30.49 enteros, aunque hubo un ligero repunte de 0.36 puntos en comparación con el año pasado. Pero el indicador que mostró el peor comportamiento dentro de la confianza del consumidor fue el de la posibilidad de los integrantes de una familia para comprar un auto en los próximos dos años, al ubicarse en apenas 15.5 puntos, aunque mostró un alza de 0.1 enteros en comparación con el año anterior. Entre los pocos indicadores que se ubicaron por encima de 50 puntos destaca la pregunta sobre la situación económica de los miembros del hogar en este momento en comparación con hace 12 meses, que se ubicó en 50.33 enteros, pero tuvo una caída anual de 1.33 puntos y suma 15 meses consecutivos de disminuciones. El optimismo también se mantiene en la situación económica de los miembros del hogar dentro de 12 meses en comparación con la actual, con una puntuación de 56.63 puntos. De acuerdo con Banco Base, los componentes sobre la situación económica del país registran mayores caídas anuales, lo que indica mayor pesimismo sobre las perspectivas de México que del hogar. “Además, las caídas anuales en varios meses no se veían desde periodos asociados a recesión en México. Lo anterior es consistente con el deterioro sostenido del mercado laboral en México, la caída del poder adquisitivo de las remesas y el bajo crecimiento económico”, mencionó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.