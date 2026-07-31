La astrología occidental pronostica el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Los individuos que nacieron bajo el signo de Leo este viernes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

También, podrán conocer cuáles son sus cifras numéricas de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Leo para este viernes

Hoy la vida te obsequiará una dosis de buena fortuna en el terreno laboral, financiero o social, aunque para aprovecharla tendrás que asumir algún riesgo o dar un paso audaz. En todo caso, la suerte te acompaña hoy y te notarás más confiado que de costumbre.

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Leo disfruta hoy de buena suerte en el amor: carisma en alza y oportunidades de acercamiento. Compatibilidad destacada con Aries, ideal para iniciar planes y avivar la chispa.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este viernes?

Leo, hoy la suerte te favorece en el trabajo: se abrirá una oportunidad, pero para aprovecharla deberás asumir un riesgo o dar un paso audaz; te sentirás más confiado de lo habitual.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud durmiendo bien, comiendo equilibrado y haciendo ejercicio; además, hidratarse, manejar el estrés, evitar el tabaco y el exceso de alcohol y hacerse chequeos periódicos le ayudará a mantenerse bien.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Leo

Da un paso audaz y calculado. Conecta con alguien clave. Toma una decisión financiera informada.

Como hábito informativo, la lectura diaria del horóscopo ofrece una mirada breve a las tendencias que podrían perfilar cada jornada, útil para anticipar decisiones y seguir de cerca lo que el destino pudiera deparar.