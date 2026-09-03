Vivir en una casa de retiro puede llegar a costar MXN$ 70,000 al mes.

Llegar a la vejez ya no implica únicamente pensar en cuánto dinero se necesitará para dejar de trabajar. Ante una mayor esperanza de vida, también será necesario considerar gastos como vivienda, atención médica y, para algunas personas, el costo de permanecer en una casa de retiro.

En México, una casa de retiro puede representar un gasto de entre MXN$ 10,000 y 70,000 mensuales fuera de Ciudad de México, de acuerdo con un estudio citado por Paola Arregui Soriano, directora de Vida en Mapfre México.

“Las casas cuestan y cuestan bastante porque saben que hoy la gente no quiere vivir sola o nadie va a ver por ti, entonces tú tienes que ver por ti mismo”, señaló la directiva en entrevista con El Cronista.

El rango muestra la dimensión que pueden alcanzar los gastos asociados con la vejez y la necesidad de incorporarlos desde ahora en la planeación financiera.

Como referencia, información disponible en el mercado muestra que algunas residencias privadas pueden superar los MXN$ 60,000 mensuales, mientras que establecimientos especializados alcanzan o rebasan los MXN$ 70,000.

La vejez será más larga

Para Arregui, el aumento en la longevidad está modificando la manera en que las personas deben pensar en el retiro.

“La preocupación no es morirnos, sino más bien todo el tiempo que vamos a vivir”, explicó.

La directiva señaló que una persona que se retire alrededor de los 60 años podría tener todavía tres décadas de vida por delante, por lo que la pregunta ya no es únicamente cómo llegar a la jubilación, sino cómo financiar los años posteriores.

“¿Cómo voy a vivir? Quiero tener una vejez digna, ¿qué tengo que hacer desde hoy para poder tener lo que quiero a mis 90 años?”, planteó.

Este escenario también abre espacio para productos financieros que combinen protección y ahorro, particularmente entre las generaciones más jóvenes, que tendrán que financiar una etapa de retiro potencialmente más extensa.

Jóvenes, el nuevo objetivo

Mapfre observa una mayor oportunidad en los productos orientados al ahorro para el retiro. Uno de ellos es Mi Jubilación, que permite comenzar a ahorrar desde los 18 años.

De acuerdo con Arregui, dependiendo de las características del cliente, una persona joven puede destinar menos de MXN$ 1,000 mensuales para comenzar a construir un ahorro destinado a la vejez.

La estrategia parte de una premisa: mientras más temprano se comience a ahorrar, menor puede ser el esfuerzo financiero necesario para construir un patrimonio para el retiro.

La directiva explicó que uno de los principales retos del sector asegurador es cambiar la percepción de los consumidores, ya que muchas personas se acercan a los seguros principalmente por el componente de ahorro y no necesariamente por la protección.

Mapfre prepara mayor apuesta por vida

El interés por el ahorro para el retiro ocurre mientras Mapfre prepara una expansión de su negocio de seguros de vida en México.

La compañía espera cerrar 2026 con un crecimiento de doble dígito en este ramo y contempla convertirlo en uno de sus pilares estratégicos a partir de 2027.

“Vida va a venir mucho más fuerte en 2027, va a ser pilar estratégico para la compañía”, afirmó Arregui.

La aseguradora trabaja en nuevos productos, tarifas y estrategias comerciales que serán presentadas en enero de 2027, además de buscar ampliar su fuerza de ventas y sumar aliados para llevar seguros de vida y ahorro a más sectores de la población.

Para Arregui, el reto no está únicamente en lograr que más mexicanos contraten un seguro, sino en que puedan acceder a productos sencillos y acordes con su capacidad económica.

“La vida sigue” y, con ella, también aumentan las necesidades financieras de las personas, apuntó la directiva, por lo que la planeación para la vejez deberá considerar no solo el momento de la jubilación, sino los costos de vivir durante las décadas posteriores.