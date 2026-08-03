Fibra Mty amplió su escala en el mercado inmobiliario industrial mexicano tras concretar la adquisición de 80.69% de los certificados de Fibra Macquarie, una operación cuyo valor empresa superó los MXN$ 48,000 millones y que se convirtió en la OPA de mayor escala realizada en México en más de una década.

La transacción, concluida el 29 de mayo de 2026, permitió a Fibra Mty incorporar 246 propiedades industriales y ocho comerciales de Fibra Macquarie, además de una coinversión de nueve propiedades comerciales con Frisa Desarrollos Comerciales. En conjunto, el portafolio adquirido suma 3.4 millones de metros cuadrados de área bruta rentable.

Con la operación, el valor de capitalización de mercado de Fibra Mty superó los u$s 4,000 millones, con lo que se posicionó como la segunda emisora de bienes raíces industriales más grande de la Bolsa Mexicana de Valores. Además, su valor en libros por CBFI aumentó aproximadamente 9% en dólares, hasta u$s 0.76 por certificado.

Al cierre del segundo trimestre, Fibra Mty reportó activos totales por MXN$ 115,628 millones y un portafolio de 383 propiedades, de las cuales 343 son industriales, 17 de oficinas y 23 comerciales. El área bruta rentable alcanzó 5.58 millones de metros cuadrados, con una ocupación de 93.9%.

La incorporación de Fibra Macquarie también impulsó los resultados financieros. Durante el segundo trimestre, los ingresos totales alcanzaron MXN$ 1,197.6 millones, un incremento anual de 41.7%; el ingreso operativo neto (ION) sumó 1,060 millones, 38.2% más que un año antes, mientras que la UAFIDA ajustada llegó a 969.3 millones, un crecimiento de 37.9%.

El flujo de operación (FFO) se ubicó en MXN$891.9 millones, 36.5% por encima del segundo trimestre de 2025, mientras que el flujo ajustado de operación (AFFO) alcanzó 834.5 millones, un aumento de 32.5%.

Pese al crecimiento, el nivel de endeudamiento aumentó a 32.8% al cierre del trimestre, desde 26.4% al cierre de 2025. La compañía señaló que, considerando el efectivo disponible y su capacidad de endeudamiento, cuenta con margen para invertir alrededor de u$s 680 millones adicionales en el sector industrial, con el objetivo de llevar su apalancamiento hasta 35%.

La distribución correspondiente al segundo trimestre ascendió a MXN$ 1,094.4 millones, equivalente a MXN$ 0.2278 por CBFI, lo que representa un rendimiento anualizado de 6% respecto al precio del certificado al inicio del trimestre.

Jorge Avalos Carpinteyro, director general de Fibra Mty, señaló que la operación representa un punto de inflexión para la compañía al incrementar su escala, diversificación y presencia en los principales mercados manufactureros y logísticos del país.

Como parte del proceso de integración, Fibra Mty también acordó con Macquarie Asset Management la internalización de la administración de Fibra Macquarie. La contraprestación por este acuerdo asciende a u$s 172.4 millones, equivalentes a MXN$ 3,017.9 millones, y será pagada una vez que se cumplan las condiciones establecidas.

La operación además estuvo acompañada por mejoras en las calificaciones crediticias de Fibra Mty. S&P Global Ratings elevó su calificación corporativa global de BBB- a BBB, con perspectiva estable, mientras que Fitch Ratings incrementó de AA+ a AAA la calificación nacional de largo plazo y la del CEBURE FMTY20D, también con perspectiva estable.

Con la integración de Fibra Macquarie, Fibra Mty busca aprovechar la nueva escala de su plataforma para incrementar su capacidad de inversión, fortalecer su presencia en el mercado industrial y generar mayores flujos y valor para sus inversionistas en el largo plazo.