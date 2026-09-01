Calentar cáscara de banana, miel y canela: por qué lo recomiendan y para qué funciona

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En medio del auge de los remedios naturales y las bebidas caseras para fortalecer el organismo, una preparación sencilla comenzó a llamar la atención de miles de mexicanos: hervir cáscara de banana con canela y agregarle miel. Aunque no es una fórmula nueva, en las últimas semanas ha sido tendencia por sus supuestos efectos para dormir mejor, aliviar molestias estomacales y reforzar las defensas, especialmente en temporada de lluvias y cambios bruscos de clima.

Esta bebida, que se prepara con ingredientes económicos y fáciles de conseguir en cualquier tienda de barrio o plaza de mercado, ha despertado interés tanto por su sabor como por sus posibles propiedades nutricionales.

¿Para qué sirve calentar cáscara de banana con canela y miel?

Uno de los principales motivos por los que recomiendan esta infusión es su efecto relajante. La cáscara de banana contiene pequeñas cantidades de triptófano y magnesio, compuestos asociados con la producción de serotonina, la llamada “hormona de la felicidad”, que también influye en el descanso.

Al combinarla con canela, conocida por sus propiedades digestivas y antiinflamatorias, y con miel, que aporta antioxidantes naturales, se obtiene una bebida que muchas personas consumen antes de dormir.

Entre los beneficios más mencionados están:

Favorecer el sueño profundo.

Disminuir la ansiedad leve.

Mejorar la digestión después de comidas pesadas.

Aliviar la hinchazón abdominal.

Aportar antioxidantes al organismo.

Si bien no reemplaza tratamientos médicos, sí puede convertirse en un complemento dentro de hábitos saludables.

Calentar cáscara de banana, canela y miel: por qué lo recomiendan y para qué funciona.

¿Qué beneficios tiene la cáscara de banana hervida?

Aunque muchas veces termina en la basura, la cáscara de banana concentra fibra, potasio y antioxidantes. Al hervirse, parte de estos compuestos se liberan en el agua, creando una especie de té natural.

En México, donde el consumo de banana es alto durante todo el año, aprovechar la cáscara también se ha visto como una forma de reducir el desperdicio de alimentos.

Entre sus posibles beneficios se destacan:

Contribuir al tránsito intestinal gracias a la fibra.

Apoyar la relajación muscular por su contenido de magnesio.

Aportar compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo.

Eso sí, se recomienda lavar muy bien la fruta antes de usar la cáscara, preferiblemente con agua potable y, si es posible, elegir bananas orgánicas para evitar residuos de pesticidas.

¿La canela y la miel realmente potencian sus efectos?

La canela ha sido utilizada tradicionalmente para mejorar la digestión y ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre. Por su parte, la miel es reconocida por su efecto suavizante en la garganta y su acción antimicrobiana natural.

Cuando se mezclan con la cáscara de banana caliente, el resultado es una bebida aromática que muchas personas consumen en la noche, especialmente cuando sienten estrés o dificultad para conciliar el sueño.

Sin embargo, es importante aclarar que, aunque estos ingredientes tienen propiedades nutricionales, no existen estudios científicos concluyentes que demuestren que esta combinación cure enfermedades específicas.

¿Cómo preparar la infusión de cáscara de banana, canela y miel en casa?

La receta es sencilla y no toma más de 10 minutos:

Lave muy bien una banana. Corte las puntas y use la cáscara completa. Hiérvala en una taza y media de agua durante 8 a 10 minutos junto con una astilla pequeña de canela. Retire del fuego, cuele y agregue una cucharadita de miel al gusto.

Se recomienda tomarla tibia, preferiblemente en la noche.