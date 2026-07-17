Este viernes, 17 de julio de 2026, la Iglesia católica celebra a San Alejo mendigo, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

San Alejo, hombre de Dios, dejó su casa opulenta para vivir como mendigo.

Santoral del día | San Alejo mendigo (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Alejo mendigo?

San Alejo es venerado en Roma como un hombre de Dios.

La tradición dice que dejó su opulenta casa para vivir como un pobre mendigo pidiendo limosna.

Su memoria se celebra en la basílica del monte Aventino y se sitúa en el siglo IV.

Para aquellos que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Santoral del día | San Alejo mendigo (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el viernes, 17 de julio de 2026

El 17 de julio de 2026 será un día especial para la celebración de diversos santos en la tradición católica. Entre ellos se destaca a Santa Marcelina de Milán, una figura venerada del siglo IV, conocida por su dedicación a la educación y la espiritualidad. Su legado continúa inspirando a muchos en su camino de fe.En la misma fecha, se celebran otros santos significativos como San Colmano de Irlanda, un mártir del siglo XI y Santa Eduvigis de Polonia, del siglo XIV, quien es recordada por su obra caritativa y su vida de oración. Estas celebraciones resaltan la diversidad de la historia de la Iglesia y la memoria de aquellos que han vivido con fervor su fe.Asimismo, el 17 de julio también rinde homenaje a figuras como San León IV, papa del siglo IX y Beato Pablo Gojdich, del siglo XX, entre otros. La conmemoración de estos santos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre sus contribuciones y el impacto que tuvieron en la vida de la comunidad católica a lo largo de los siglos.

La oración para San Alejo mendigo:

Glorioso San Alejo, bendito mendigo de Dios, tú que abrazaste la pobreza y la humildad por amor a Cristo; te suplico que, por la gracia que recibiste del Altísimo, alejes de mí todo mal y peligro, a los enemigos visibles e invisibles, las tentaciones y enfermedades; alcánzame paz en mi hogar, protección en mis caminos y fortaleza en las pruebas. Intercede por mí ante el Señor para que me conceda las gracias que más necesito y me guíe por la senda de la salvación. Amén.