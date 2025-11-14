Torre Mayor, uno de los íconos del paisaje urbano de Ciudad de México.

Durante la conferencia ante inversionistas en Nueva York, Funo DAY 2025, el director general adjunto de Funo, Gonzalo Robina, señaló que su compañía invertirá MXN $10,000 millones anualmente durante los siguiente cinco años.

A pesar de que los pronósticos de crecimiento económico del país son bajos (entre 0.5% y 1.5% del PIB de acuerdo a diversos pronósticos) Robina se mostró optimista por una razón principal: el consumo se mantiene.

Aunque en términos económicos el país no ha crecido tanto, “el tráfico que se tiene en los centros comerciales es importante”, señaló el directivo.

“De 2019 a la fecha el incremento promedio que han sufrido nuestros contratos de arrendamiento (del sector comercial) por arriba de la inflación ha sido del 7% en pesos y 4% en dólares, incluso con haber tenido la pandemia”, aseguró

A esto responde en parte su anunció de inversión pues el consumo interno mexicano se ha incrementado en los sectores de autoservicio, logística tercerizada y comercio electrónico.

Sus espacios de alimentos y entretenimiento solían ser de 12-13%, pero al adquirir el Portafolio Apolo, hoy ya cuentan con 35% “después de adaptarnos a la demanda que el mercado nos está pidiendo”.

Real estate de oficinas: el motor

En cuanto al mercado de oficinas “se ve de regreso este sector con un crecimiento 187,000 metros cuadrados durante 2025. De 2015 a 2019, que fueron los años pico del sector de oficinas, se estaba absorbiendo un promedio de 350,000 metros cuadrados. Esto significa que (el sector) ya está a la mitad de esos años pico”, señaló Robina.

En el caso de Funo, ya se está ocupando lo que había de disponibilidad en oficinas. “En nuestros espacios A y A+ ya traemos una ocupación del 88%”.

El nuevo portafolio Next Properties se consolida

Luego de la OPI de Fibra Next en la Bolsa Mexicana de Valores, donde recaudó MXN $8,000 millones, y que se encuentra en proceso de contener el portafolio industrial más grande de Latinoamérica, Funo está espera de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV) le permita ampliar su capital por MXN $10 mil millones más. En esta cantidad se incluye una parte del Portafolio Júpiter que era del grupo fundador de Fibra Uno (Funo).

El Portafolio Next Properties se conforma por 200 Activos: 115 de logística, 79, de manufactura ligera, y seis de business parks.

Plaza Céntrika, en Monterrey, una de las propiedades comerciales de FUNO. Cortesía

Así, el mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces de México y Latinoamérica pone las piezas para crecer en metros cuadrados y capital durante los siguientes cinco años.

Su director general adjunto señaló que ve una oportunidad en el nearshoring y que no están cerrados a la posibilidad de manejar centros de datos próximamente.