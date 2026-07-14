La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

La moneda de 10 pesos es una de las piezas de mayor circulación en México y también una de las más reconocidas por su diseño, que incluye el círculo de la Piedra del Sol en el reverso.

A partir de 2026, esta denominación tendrá un cambio en su composición metálica, luego de un decreto publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de julio de 2026.

La modificación no cambia el valor de la moneda, sino el material utilizado en la parte central.

Estrenan una nueva moneda de 10 pesos a partir de este año: qué pasará con los modelos anteriores.

Así serán las nuevas monedas de 10 pesos

De acuerdo con el decreto, la parte central de las nuevas monedas estará elaborada con acero recubierto de níquel.

En las monedas que actualmente circulan, esa sección está fabricada con alpaca plateada, una aleación compuesta por cobre, zinc y níquel que imita el aspecto de la plata.

La SHCP señaló que las nuevas piezas podrán comenzar a acuñarse durante el ejercicio 2026, una vez que se realicen los ajustes técnicos necesarios para su producción.

¿Qué pasará con las monedas actuales?

El decreto establece que las monedas de 10 pesos que ya circulan conservarán su valor y seguirán utilizándose como medio de pago.

Su retiro de circulación dependerá del Banco de México (Banxico), que será la institución encargada de determinar cuándo dejarán de utilizarse.

La SHCP indicó que la nueva aleación fue considerada la más adecuada para la fabricación de estas monedas.

De acuerdo con la dependencia, este tipo de modificaciones en la composición metálica suelen aplicarse para reducir los costos de producción cuando aumentan los precios de los metales.