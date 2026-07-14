La cotización del euro alcanzó los MXN 19.91 en la sesión de cierre de mercados del martes, 14 de julio de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.23% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.98 pesos y un mínimo de 19.96 pesos.

El euro muestra una evolución negativa: -0,34% en la última semana y -7,82% en el último año, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró un sesgo bajista: 6 caídas y 4 avances, con dos rachas de descensos y una de alzas, sin días estables y cerró el periodo en retroceso.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 5.7934%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 5.5797%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Hoy, la cotización de la moneda Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que en los días anteriores. Esto sugiere que el Euro se está fortaleciendo frente a otras divisas.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días para asegurar que sea sostenible y no una fluctuación temporal. La continuidad de esta alza podría ser indicativa de un mayor interés inversor en la moneda europea.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.