El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha avisado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.2 ocasionado en Tabasco a las 02.40 horas este lunes, 3 de agosto de 2026.

Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 24 km al noroeste de Huimanguillo, con una profundidad de 65.4 kilómetros, latitud de 17.901° y una longitud de -93.602°.

Terremoto de magnitud 4.2 en la escala de richter en tabasco (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de Protección Civil informaron hoy recomendaciones ante sismos: mantener la calma, aplicar “agáchate, cúbrete y sujétate”, alejarse de ventanas, no usar elevadores, evacuar por rutas señalizadas al finalizar el movimiento y contar con una mochila de emergencia.