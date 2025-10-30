El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que todos los cuentahabientes en México que superen los límites establecidos en depósitos de efectivo deberán pagar un cargo adicional. Este impuesto afecta directamente la economía de los usuarios, por lo que se recomienda estar atentos al comunicado oficial.

Los bancos notifican a sus clientes que, al realizar depósitos que excedan los topes permitidos, se aplicará un impuesto específico sobre dichas operaciones.

A continuación, conoce las obligaciones fiscales del SAT y mantén tu cumplimiento al día para evitar inconvenientes económicos. Checa además las multas por no cumplir con las normativas.

Inédito: el SAT auditará todas las cuentas bancarias y bienes de quienes hagan estas operaciones y maniobras

El SAT tocará la puerta de tu casa si haces alguna de estas actividades y controlará todo tu dinero: aplica si vendes, apuestas o das dinero a la iglesia

¿Por qué el SAT impone un impuesto a los cuentahabientes?

Según las normas del SAT, el establecimiento de un límite en los depósitos de efectivo busca fomentar la transparencia fiscal y prevenir posibles irregularidades financieras.

De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el organismo busca garantizar que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales , utilizando diversos mecanismos para detectar inconsistencias en las declaraciones de impuestos.

Comunicado oficial SAT | Todas las aseguradoras tendrán que pagar IVA ante el fisco y el servicio saldrá más caro a partir de ahora

Inicia la caza El SAT ahora será más duro y pondrá trampas a los contribuyentes que no cumplen estas reglas

Prestaciones Es un hecho | El SAT descontará una parte del aguinaldo a todos los trabajadores que cobren más de este monto por mes

¿Cuál es el límite de depósitos para evitar el pago de impuestos?

El organismo tributario establece un límite en el monto de efectivo que se puede depositar en una cuenta bancaria. Aquellos que deseen evitar recargos no deben exceder los 15,000 pesos al realizar esta operación .

Para evitar sanciones, los clientes bancarios deben vigilar la cantidad de efectivo que depositan, ya que cualquier excedente genera un recargo del 3% sobre el monto que sobrepase el límite.

Por ejemplo, si una persona deposita 26,000 pesos en un mes y el límite es de 15,000, el excedente de 11,000 pesos implica un cargo adicional de 330 pesos. La normativa del SAT se enfoca únicamente en los depósitos, dado que verificar el origen de los fondos puede resultar más complejo.

Esta medida no se aplica a las transferencias electrónicas, como las que se realizan a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) o Transferencia Electrónica de Fondos (TEF), ya que estos movimientos pueden rastrearse con facilidad.