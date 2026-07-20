El Mundial de Futbol 2026 no deja una derrama económica por el turismo, el consumo y la infraestructura; para un grupo de empresas el mayor valor del torneo estuvo lejos de la cancha: en las conversaciones de negocio que se generan entre directivos alrededor de una experiencia mundialista.

El objetivo es dar paso a un nuevo tipo de hospitalidad corporativa, donde las compañías utilizan los grandes eventos deportivos para fortalecer relaciones con clientes, socios e inversionistas mediante experiencias exclusivas de networking.

La industria de reuniones ya representa alrededor del 2% del PIB nacional y reúne más de 300,000 eventos al año.

“Nosotros estamos viendo el Mundial como un pretexto comercial”, explicó Ana Paula Camargo, especialista en networking y marketing en entrevista con El Cronista. Con el pretexto de la Copa del Mundo, un club privado por invitación llamado The Unofficial Club26, dirigido a CEOs, directivos y tomadores de decisión, organizó una experiencia de hospitalidad corporativa (corporate hospitality), diseñada para facilitar el networking entre altos ejecutivos.

Camargo aseguró que cerca del 60% de las empresas que mostraron interés en esta experiencia pertenecen al sector tecnológico.

Durante uno de los dos partidos de semifinales del Mundial se reunieron entre 450 y 500 ejecutivos C-Level en el Fórum del Hipódromo de las Américas, en la Ciudad de México, en un formato que combinó charlas ejecutivas sobre liderazgo, economía y negocios, espacios donde las empresas participantes presentaron contenido exclusivo a sus invitados, la transmisión del partido y, posteriormente, activaciones de marca y networking.

Camargo compartió que Jesús “Chucho” Ramírez, exdirector técnico de la Selección Mexicana Sub-17 campeona del mundo, fungió como embajador de la iniciativa.

Para construir el formato, los organizadores consultaron a más de 3,000 ejecutivos de nivel directivo sobre cómo preferían vivir el Mundial desde una perspectiva empresarial. El resultado fue que muchos descartaron asistir durante la fase inicial del torneo debido a las complicaciones logísticas y prefirieron concentrar estos encuentros en las semifinales, cuando la expectativa deportiva es mayor y las condiciones favorecen reuniones de negocio.

Según Camargo, este tipo de espacios permite cerrar acuerdos o, al menos, abrir negociaciones que posteriormente se concretan.

El fenómeno se explica por el peso que ya tiene el networking dentro de la economía. De acuerdo con datos del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR), el sector aportó 1.83% del PIB nacional en 2024, mientras que LinkedIn estima que hasta 85% de las oportunidades laborales se generan a través de redes de contacto.

El equipo de The Unofficial Club26 utilizó el contexto del Mundial 2026 como un escaparate para una nueva generación de experiencias corporativas donde los eventos deportivos, no sólo el fútbol, funcionan como un facilitador para construir relaciones comerciales de alto nivel.