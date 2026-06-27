Mercado Libre explica que "la propia plataforma descuenta el ISR e IVA de cada venta y lo entera directamente al SAT, sin que tengas que hacer el cálculo por tu cuenta".

Las personas físicas que venden productos o servicios mediante plataformas digitales tienen un beneficio fiscal si sus ingresos anuales no superan los 300 mil pesos.

En ese caso, las retenciones que realiza la plataforma de venta digital pueden convertirse en el pago definitivo de sus impuestos, por lo que quedan exentas de presentar declaraciones mensuales por esa actividad, informó Mercado Libre de México en su sitio web siguiendo las normas del Servicio Administrativo Tributario, SAT.

Ya es oficial: el SAT recorrerá hogar por hogar con abogados y cámaras especiales para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales (foto: archivo).

De acuerdo con la información compartida por Mercado Libre México, “si como persona física tus ingresos por plataformas no excedan los 300,000 pesos anuales (sumando salarios e intereses), puedes optar por que las retenciones de la plataforma sean tu pago definitivo de impuestos”.

Esto significa que será la propia plataforma quien entregue los impuestos al SAT, simplificando el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

¿Cómo funciona el régimen para quienes venden en plataformas digitales?

Las ventas realizadas mediante marketplaces o aplicaciones se encuentran dentro del Régimen de Actividades Empresariales con Ingresos a través de Plataformas Tecnológicas, previsto en los artículos 113-A, 113-B y 113-C de la Ley del ISR. Una de sus principales características es que la plataforma calcula y retiene automáticamente parte de los impuestos correspondientes.

Mercado Libre explica que “la propia plataforma descuenta el ISR e IVA de cada venta y lo entera directamente al SAT, sin que tengas que hacer el cálculo por tu cuenta”.

Para 2026, las personas físicas que comercializan bienes o prestan servicios, excepto transporte y hospedaje, tendrán una retención del 2.5% de ISR sobre los ingresos brutos y del 50% del IVA.

Obligaciones con el SAT de los vendedores por Internet. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué pasa si superas los 300 mil pesos al año?

Cuando los ingresos anuales exceden ese monto o el contribuyente obtiene otros ingresos empresariales, las obligaciones fiscales cambian. En ese escenario ya no aplica el esquema de pago definitivo mediante retenciones y será necesario cumplir con declaraciones periódicas ante el SAT.

Según la guía elaborada por Mercado Libre México, “si superas ese límite o tienes otros ingresos empresariales, deberás presentar declaraciones mensuales de ISR e IVA, y acreditar las retenciones en tu declaración anual”. Esto implica llevar un mayor control administrativo sobre las operaciones realizadas.

También es importante mantener actualizado el RFC dentro de la plataforma. La empresa advierte que, si el contribuyente no tiene sus datos fiscales correctos, la retención de ISR puede aumentar hasta el 20%, afectando de forma directa el flujo de efectivo del vendedor.

Teniendo en cuenta lo anterior, revisar el régimen fiscal y mantener la información actualizada puede marcar una diferencia importante en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.