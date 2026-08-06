La adopción de IA en servicios financieros se queda en 8.4%

La adopción de inteligencia artificial (IA) en los servicios financieros y de seguros en México apenas alcanza 8.4% en promedio, pese a que su implementación se asocia con incrementos de hasta 28.4% en la producción del sector, de acuerdo con un estudio del Centro México Digital (CMD) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La incorporación de esta tecnología muestra importantes diferencias dentro de la industria.

La banca múltiple lidera con una adopción de 31.1%, seguida de las aseguradoras con 27%, mientras que las entidades de crédito popular alcanzan 12.8%.

En contraste, las Afores presentan uno de los mayores rezagos, con apenas 3.9% de adopción de IA.

Los resultados fueron presentados durante el foro México Inteligente, La adopción de inteligencia artificial en tres sectores estratégicos de México, organizado por el CMD y la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con base en datos del Censo Económico 2024.

IA eleva productividad

El bajo nivel de adopción contrasta con el potencial económico de esta tecnología. En servicios financieros y de seguros, su implementación se relaciona con un incremento de hasta 28.4% en la producción, además de un aumento de 4.7% en las remuneraciones promedio por trabajador.

El CMD destacó que la IA también puede contribuir a ampliar el acceso al crédito mediante el uso de datos alternativos, como pagos de servicios y huella digital, para evaluar el riesgo de personas sin historial crediticio.

Sin embargo, el tamaño de las instituciones marca una brecha importante: las grandes empresas financieras registran una adopción de 31.5%, frente a apenas 6.2% entre las pequeñas.

El organismo señaló que entre los principales obstáculos se encuentran la falta de capacidad organizacional, gobernanza de datos y talento especializado.

IA complementa al empleo

A nivel agregado, la adopción de IA se asocia con un incremento de 3.3% en el empleo por unidad económica, lo que apunta a un efecto complementario entre tecnología y trabajo.

“No estamos ante la sustitución del trabajo, sino ante la necesidad urgente de reconvertir el talento hacia capacidades digitales”, señaló Alberto Farca Amigo, vicepresidente de Proyectos del CMD.

Para acelerar la adopción, Centro México Digital propuso hojas de ruta sectoriales, reglas de Finanzas Abiertas, mayor infraestructura digital compartida y programas de formación y reconversión laboral.

El reto para el sector financiero será cerrar las brechas entre instituciones y aprovechar la IA no sólo para elevar la productividad, sino también para ampliar la inclusión financiera.