El euro cotiza a 19.63 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 7 de septiembre de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.19%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.64 pesos y un mínimo de 19.62 pesos.

La cotización en el mercado de Euro cayó ligeramente en la última semana (-0.62%) y acumuló un descenso más marcado en el último año (-7.98%), indicando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días el Euro mostró debilidad: 6 descensos y 4 avances, con cuatro caídas seguidas (días 6–9) y un repunte final; sin jornadas estables.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Euro en la última semana, con un 3.01%, es menor que su volatilidad anual de 5.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva con un dato de 1 en relación a los días pasados. Esto sugiere un leve aumento en su valor frente a otras monedas, lo que podría ser un signo de fortalecimiento económico.

La tendencia ha mostrado un crecimiento constante, lo que indica confianza en la economía de la Eurozona. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en los próximos días para confirmar que no se trata de una fluctuación temporal.

¿Dónde comprar euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.